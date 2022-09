« AFRICA STARS-ÉLITES célèbre les hommes et les femmes qui contribuent au rayonnement du continent »

Le cabinet de stratégie et lobbying, Ambassador Investis Ltd, en partenariat avec les Patronats et Chambres de Commerces et d’Industries d’Afrique, organisent la première édition de AFRICA STARS-ELITES (ASE), les 14 et 15 décembre 2022, au Centre International de Conférences d’Abuja, au Nigéria.

Cette cérémonie continentale annuelle, qui célèbre l’élite africaine, rassemblera plus de 700 célébrités et élites du continent autour d’une conférence et une prestigieuse cérémonie de remise de prix.

Selon les organisateurs, AFRICA STARS-ÉLITES célèbre les hommes et les femmes, toutes catégories confondues, qui contribuent de manière exceptionnelle au rayonnement du continent. Aussi, 25 prix seront attribués à l’élite africaine dans tous les secteurs d’activité, ainsi que des prix spéciaux aux institutions qui se distinguent par des actions spécifiques au profit du continent africain. 108 personnalités sont nominées.

Un forum se tiendra en marge de la cérémonie AFRICA STARS-ELITES. À cette occasion, plusieurs panels seront animés par des personnalités les plus influentes au sein de l’élite africaine, dont des chefs d’États.

D’après les promoteurs, « AFRICA STARS-ELITES répond à un besoin de reconnaissance continentale du mérite de ces Africains qui font rayonner le continent. L’évènement répond également à un besoin de mutualisation des forces des champions continentaux africains, afin de capitaliser leurs compétences et acquis au profit du continent dans des initiatives collectives d’aide à la cohésion social et au développement économique du continent. »

À les en croire, « ASE 2022 concentrera les débats sur la contribution collective des élites pour le continent. La conférence aboutira à la présentation et l’adoption de plusieurs projets d’envergures, dont celui de l’Association des Célébrités et Elites Africaines. » En effet, pour les organisateurs, « L’objectif principal à court terme pour cette année est d’outiller l’ACEA et de dérouler ses objectifs à moyen et long terme. » «Cependant, cette édition fera le lancement du projet de création de sa Fondation (ACEA-Foundation), son Fonds d’investissement dénommé (ACEA-Fond), dont les activités de Private Equity seront portées vers un accès plus souple au financement des petites et moyennes entreprises du continent pour un développement inclusif, par la création de richesses et d’emplois »

Le déjeuner B2B et la cérémonie de remise de prix clôtureront l’édition 2022.

