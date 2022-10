LA MALÉDICTION DE CHAM – CANAAN (Genèse IX, 20 – 27) : Une justification douteuse de l’esclavage des Africains

Guillaume HERVIEUX – 2 février 2013

Introduction

Il fut un temps où, de par le monde, les mythes étaient récités lors de fêtes, de célébrations de naissance, de mariage, de funérailles, de rites de passages et d’initiations, c’est-à-dire à l’occasion d’un commencement, d’une transformation ou d’une fin dont le mythe rend compte. Si cela est toujours vrai pour certains groupes d’individus chez qui les traditions sont restées vivaces, il n’en est pas de même dans les pays très occidentalisés. Quand on évoque aujourd’hui le terme « mythe », on aurait tendance, la plupart du temps, à l’employer pour désigner des croyances manifestement erronées. On serait porté à les considérer comme des objets d’étude – ou de distraction – au même titre que les légendes, les contes, les fables et les romans. On ne les prend plus au sérieux, on ne les récite plus au moment des cérémonies et des fêtes.

Notre esprit cartésien, marqué par le positivisme, porte un regard un peu condescendant sur ces objets du passé. Il faut sans doute se rappeler que dans le langage courant d’un XIXe siècle marqué par le positivisme, le mythe signifiait tout ce qui s’oppose à la réalité mesurable, quantifiable, celle que les outils scientifiques permettaient d’explorer. Selon cette conception, tous les mythes païens relevaient du domaine des fables. Seules, les histoires bibliques de la Genèse échappaient à ce jugement, comme tout ce qui s’opposait à la révélation divine biblique.

Mais depuis, les choses ont changé grâce aux travaux d’anthropologues, d’ethnologues, de psychanalystes, de philosophes, d’historiens des religions qui nous ont forcés à revenir sur ce point de vue limitatif et rationaliste. Grâce à ces chercheurs, on comprend mieux aujourd’hui la valeur du mythe telle qu’elle s’élabora dans les sociétés primitives, au sein de groupes humains où le mythe se trouve être le fondement même de la vie sociale et de la culture. Grâce à ces chercheurs, on a compris que les mythes grecs, autant que ceux des sociétés archaïques n’étaient pas des créations puériles et aberrantes de l’humanité primitive. On a compris aussi que les récits de la Genèse biblique n’étaient pas des histoires vraies au sens historique, qu’il fallait aussi les classer parmi les mythes, et que, de surcroît, pour une partie d’entre eux, ils avaient pu trouver leurs sources dans d’autres cultures plus anciennes que celle des anciens Hébreux.

Pourquoi en est-il ainsi et pourquoi peut-on mettre aujourd’hui sur le même plan les mythes des traditions grecques, égyptiennes, mayas, bibliques ou des dogons ? Parce-que, comme Mircea Eliade l’explique simplement, « le mythe est censé exprimer une vérité absolue, parce qu’il raconte une histoire sacrée, c’est à dire une révélation qui a eu lieu à l’aube des temps dans le sacré des commencements ». Par conséquent, le fonctionnement du mythe est valable pour toutes les cultures.

Je voudrais aujourd’hui, dans ce bref moment consacré à une réflexion commune, étudier un mythe biblique en particulier et, grâce à cela, renouveler le regard que nous pourrions porter sur ce que représente un mythe. Esprits cartésiens, nous croyons nous être débarrassés des croyances qui nous maintenaient dans l’ignorance. Nous croyons les avoir écartées, sous prétexte qu’elles appartenaient à un monde révolu. Il faut nous détromper. Il n’y a pas à crier victoire si vite. Car il se pourrait que certains mythes continuent de fonctionner dans la société, à notre insu, sans que nous parvenions à les désamorcer ni à les faire taire.

À la fin de ce cheminement, j’aimerais que vous soyez convaincus que certains mythes du passé, loin d’être rangés dans les placards de l’histoire, sont toujours actuels ; que c’est là une raison pour laquelle ils doivent au contraire être étudiés, car ils nous donnent des clefs pour comprendre notre histoire personnelle et globale, passée comme présente.