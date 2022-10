“La colonisation ne respecte pas les cultures locales car les colons imposent leur religion et leur langue aux colonisés.”

Pourquoi coloniser ? On peut rattacher le système d’exploitation coloniale à trois ordres d’idées : à des idées économiques, à des idées de civilisation, à des idées d’ordre politique et patriotique.

Texte issu d’un discours du 28 juillet 1885 par Jules Ferry (homme politique français).

[…] Les colonies sont, pour les pays riches, un placement de capitaux des plus avantageux. Au temps où nous sommes et dans la crise que traversent toutes les industries européennes1, la fondation d’une colonie, c’est la création d’un débouché. Messieurs, il y a un second point que je dois également aborder, c’est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser2 les races inférieures. Je dis que la politique coloniale de la France, celle qui nous fait aller, sous l’Empire, à Saïgon, en Cochinchine, celle qui nous a conduits en Tunisie, celle qui nous a amenés à Madagascar s’est inspirée d’une vérité […] : une marine comme la nôtre ne peut pas se passer, sur la surface des mers, d’abris solides, de défenses, de centres de ravitaillement.[…] Les nations, au temps où nous sommes, ne sont grandes que par l’activité qu’elles développent. Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du Monde, c’est descendre du premier rang au troisième et au quatrième.

D’après Jules Ferry (député, ancien chef du gouvernement et ancien ministre des Affaires étrangères), discours à la Chambre des députés, 28 juillet 1885. 1. Entre 1873 et 1896, une crise économique touche l’Europe. 2. Au XIXe siècle, « civiliser » était défini dans les dictionnaires comme « faire sortir de la barbarie, améliorer du point de vue moral, intellectuel, industriel ».

Les trois arguments qui justifient la colonisation d’après le texte sont un argument économique (pour résoudre une crise économique les colonies sont des nouveaux marchés (clients), des « débouchés ». D’après l’auteur l’Europe doit « civiliser » les « races inférieures » (les autres peuples) , c’est un argument raciste. Les colonies sont aussi un signe de puissance avoir des colonies c’est « rayonner » pour une métropole, c’est un argument politique. La colonisation respecte-t-elle les cultures locales ? La colonisation ne respecte pas les cultures locales car les colons imposent leur religion et leur langue aux colonisés. Quand on lit la légende de la photographie on apprend qu’en Indochine la population est bouddhistes. Hors les jeunes filles apprennent des chants chrétiens en français par les sœurs. Pour pouvoir avoir du pouvoir dans la colonie il fallait adopter la culture du colon. Les colons imposent leur langue et donc leur façon de voir le monde. ATTENTION : la plupart des enseignants/prêtres/médecins étaient persuadés qu’ils apportaient quelques choses de positif, que seule la culture européenne pouvait développer les peuples colonisés. D’après ces documents qu’apporte la colonisation au Maghreb (Maroc/Algérie/Tunisie) D’après ces deux documents la colonisation n’apporte que des bienfaits : la richesse ( les champs sont cultivés, la corne d’abondance du document 4), la modernité (le tracteur du document 1), la sécurité (les soldats du document 4) ainsi que la culture (les hommes qui lisent du document 4) NB : Ma réponse est complète si elle cite les deux documents.

On débute par une idée (les bienfaits) puis une série d’exemple qui prouve mon idée.

Ces affiches sont des affiches de propagandes, des images qui veulent faire passer une idée (ici que la colonisation est positive). 11- Comment est habillé le colon ? Le colon est habillé à l’européenne. Pantalon, chemise et casque colonial. NB : Le casque colonial (en blanc) devient le symbole du colon. Celui-ci continue de s’habiller comme en Europe car c’est un symbole de supériorité. 12- Quelles attitudes ont les indigènes vis-à-vis du colonisateur ? Dans les images les indigènes sont soit plein gratitude (l’Algérien qui sourit en regardant le colon du document 4) ou bien le considèrent comme un dieu (les marocains qui semblent vénérer la Marianne coloniale). NB La femme en blanc est Marianne, l’allégorie de la République française, on la reconnaît grâce à son bonnet phrygien et aux couleurs du du drapeau.

D’après ces documents qu’apporte la colonisation au Maghreb (Maroc/Algérie/Tunisie) D’après ces deux documents la colonisation n’apporte que des bienfaits : la richesse ( les champs sont cultivés, la corne d’abondance du document 4), la modernité (le tracteur du document 1), la sécurité (les soldats du document 4) ainsi que la culture (les hommes qui lisent du document 4) NB : Ma réponse est complète si elle cite les deux documents.

On débute par une idée (les bienfaits) puis une série d’exemple qui prouve mon idée.

Ces affiches sont des affiches de propagandes, des images qui veulent faire passer une idée (ici que la colonisation est positive).

11- Comment est habillé le colon ? Le colon est habillé à l’européenne. Pantalon, chemise et casque colonial. NB : Le casque colonial (en blanc) devient le symbole du colon. Celui-ci continue de s’habiller comme en Europe car c’est un symbole de supériorité. 12- Quelles attitudes ont les indigènes vis-à-vis du colonisateur ? Dans les images les indigènes sont soit plein gratitude (l’Algérien qui sourit en regardant le colon du document 4) ou bien le considèrent comme un dieu (les marocains qui semblent vénérer la Marianne coloniale). NB La femme en blanc est Marianne, l’allégorie de la République française, on la reconnaît grâce à son bonnet phrygien et aux couleurs du du drapeau. Sources : lewebpedagogique.com correction_2_colonisation_pourquoi_coloniser.pdf