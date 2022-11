Quand une fête pharaonique influence une tradition chrétienne

Même si nous l’avons oublié depuis des siècles, notre fête des Morts nous vient de l’héritage romain, mais cet héritage nous vient en réalité de l’ancienne Égypte. La « belle fête de la vallée » était une des plus grandes et des plus belles fêtes de l’Égypte pharaonique.

La belle fête de la vallée

Cette grande cérémonie consistait en une procession annuelle de la barque sacrée du dieu Amon sur la rive ouest, là où se situaient les nécropoles royales et privées. La fête assurait la régénération des défunts. L’Ouest représente, dans la religion égyptienne, le monde des défunts, des morts, celui d’Osiris. Cette fête se déroulait le 2e mois de la saison shemou, durant le Nouvel Empire : cela correspondait au début de l’été.

La barque divine (contenant la statue du dieu Amon) partait du temple de Karnak, avec son épouse Mout et son fils Khonsou (les trois dieux forment la triade thébaine). La procession traverse le Nil pour rejoindre la rive Ouest. Là, elle rejoint divers temples et sanctuaires pour « visiter » les dieux et les rois déifiés, mais cette fête concerne aussi les défunts du peuple. Nous savons que les voyageurs grecs avaient vu la belle fête de la vallée et la décrivent.

Durant l’Empire romain

La période romaine a livré de nombreuses représentations de célébrations se déroulant en novembre, dans lesquelles Osiris et Anubis prennent une place prépondérante, en compagnie d’Isis. Ainsi, dans une villa découverte en Tunisie, les archéologues découvrirent une mosaïque symbolisant le mois de novembre. On y voit un homme portant un masque représentant le dieu égyptien Anubis avec un caducée dans la main. Ce genre de représentation n’est pas isolé, notamment durant le IVe siècle ap. J.-C.

Mais à la différence de la fête des morts des chrétiens, la belle fête se déroule plusieurs mois avant. Cette apparente contradiction n’en est pas une, car il y a une complexe transformation des traditions pharaoniques durant la période ptolémaïque, puis romaine. Une fête très importante durant la période ptolémaïque (332-30 av. J.-C.) connaît un engouement populaire : les Isae. Fête liée au culte de la déesse Isis célébré chaque année du 13 au 16 novembre. On y célèbre notamment le corps (rassemblé et momifié) d’Osiris. Il faudrait y voir l’ancêtre de notre fête des Morts.Durant cette période, le dieu Anubis y est fréquemment représenté, d’où peut-être le lien entre le mois de novembre et ce dieu. Au milieu du IVe siècle, dans un almanach datant de 354, Anubis est encore représenté… L’empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne, instaura la Toussaint sur conseil de la papauté.

Même dans la lointaine Rome, on constate un culte d’Isis très présent, très puissant. La principale fête est la Navigium Isidis, célébrée tous les 5 mars. Est-ce un lointain souvenir de la barque sacrée du dieu Amon visible durant la belle fête de la vallée ?

On retrouve aussi durant le IVe siècle une liturgie liée aux martyrs, célébrée en mai. Les gens vont alors sur les tombes des proches. Ils les décorent de fleurs, de parfum, déposent de la nourriture.

Une étrange ressemblance avec notre belle fête de la vallée.

Si lien il y a, celui-ci demeure complexe à identifier. De plus, la réinterprétation de la religion pharaonique durant la période gréco-romaine brouille encore plus les éléments. Cependant, il y a des similitudes. L’influence de la belle fête de la vallée n’est qu’une source parmi d’autres reprise par les premiers chrétiens.

À Louxor, une procession se déroule avant le mois du Ramadan, le Mouled (ou Moulid). Cette fête évoque el Haggag (qui donna son nom à sa mosquée du temple de Louxor). Cette tradition de Louxor est selon les chercheurs les vestiges de la fête d’Opet et de la Belle Fête de la Vallée du Nouvel Empire… Durant la fête, des modèles réduits de navires traversent la ville ! Un lointain souvenir de la fête d’Opet.

Source : Pharaon Magazine n°2. Disponible en PDF sur le site www.pharaon-Magazine.fr

0