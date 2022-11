L’Islam est-il une religion pour les Noirs ? Par Doumbi-Fakoly

Toujours imitée, jamais égalée, la Vision Négro-africaine du monde est la plus aboutie. Par sa Grandeur, sa Noblesse, sa Sagesse, par sa capacité à avoir appréhendé la relation intime entre les mondes visible et invisible, par son intelligence d’avoir donné à ses créatures humaines les clefs pour réussir le maintien de l’Harmonie et de l’Equilibre de la création, le triomphe de l’Equité et de la Justice, elle reste Unique.

C’est la seule vision du monde dont le respect et la pratique excluent la torture, la peine de mort, l’emprisonnement, l’autoritarisme, la dictature, l’exclusion, la suffisance, la prostitution, etc. En lui tournant le dos, les Noirs musulmans, eux aussi, engagent notre peuple dans un processus de régression spirituelle irréversible. L’Islam, comme le Judaïsme et le Christianisme, est un mauvais ersatz.

Le Coran, qui a repris et validé toutes les contre-vérités construites par la Bible sur le Peuple Noir, contient plusieurs sourates racistes dont la récitation, dans les prières quotidiennes, est une humiliation pour le peuple noir. Jeunesse du Monde Noir, la résurrection de ton peuple dépend de ta volonté à opérer les remises en question essentielles et à les assumer. Le retour à la maison s’impose à toi avec force.

À PROPOS DE L’AUTEUR

Biographie de Doumbi-Fakoly Doumbi-Fakoly est l’auteur de plusieurs romans et essais dont : Afrique, la Renaissance — Ed. Nouvelles du Sud, Paris, 2000 Fakoli, Prince du Mande — Ed. L’Harmattan, Paris 2003 — Pour une Ligue des Peuples Noirs — Ed. L’Harmattan, Paris 2003 Bilal le Prophète — Ed. Panafrica Plus, Ottawa, 1992 : Ed. Menaibuc, Paris 2004. L’origine negro-africaine des religions dites révélées — Ed. Menaibuc, Paris 2004.

L’origine biblique du racisme anti-noir — Ed. Menaibuc, Paris 2005. Introduction à la prière négro-africaine — Ed. Menaibuc, Paris. 2005. Horus, fils d’Isis (Le mythe d’Osiris expliqué) — Ed. Menaibuc, Paris 2006. Complot contre la jeunesse africaine — Ed. Menaibuc, Paris. 2006. Les chemins de la Maât — Ed. Menaibuc, Paris 2007. Ces Dieux et ses egrégores étrangers qui tuent le peuple noir — Ed. Menaibuc, Paris, 2008.

Aimé Césaire expliqué aux adolescents. Ed. Menaihuc, Paris. 2008. Barack Ohama (Premier Président Africain-Américain des Etats-Unis d’Amérique expliqué aux adolescents). Ed. Menaibuc, Paris 2008. La Bible en procès. Ed. Menaibuc, Paris 2008. Marcus Carves — Ed. Menaibuc, Paris 2009.

