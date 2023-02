Notre compatriote, Serge Bilé est en ce moment au pays. Avec sous les bras, sa nouvelle production en date : “Et si Dieu n’aimait pas les noirs ? C’est le titre du livre dont la présentation à la presse s’est déroulée le dimanche dernier à Cocody- Marmoz par l’auteur qui a échangé, à bâton rompu avec les journalistes, sans adopter la langue de bois. « L’objectif est de montrer comment l’Eglise a conçu le racisme à partir de la malédiction de Cham qui est au fondement de l’esclavage et le préjugé d’infériorité du Noir », a rapporté l’écrivain tout en confirmant que le sous-titre de son livre : “Enquête sur le racisme aujourd’hui au Vatican”, donne la nature de ses recherches fondées sur ce qu’il qualifie de preuves tangibles « Sur la cinquantaine de prêtres africains interrogés, 45 ont dit que le racisme existe au Vatican ; sur la centaine de prêtres en stage au Vatican, beaucoup sont sans papiers, d’autres sont devenus des clochards ; Sur la cinquantaine de religieuses, beaucoup deviennent des prostituées… » Selon Serge Bilé, afin de donner une crédibilité et du poids à son enquête, des prêtres et des religieuses ont accepté de témoigner à visage découvert. C’est le cas de la religieuse Marie Madeleine dans le film qu’il a conçu à l’issue de cette enquête : « Une journée dans la vie de Marie Madeleine », c’est le titre du film dont la projection se fera ce jeudi au Cinéma de Sococé IIPlateaux.

Pour lui, son livre qui n’a « aucune intention de démolir l’Eglise catholique, ne l’affaiblit pas mais a pour objectif de remettre en cause certaines pratiques afin de l’orienter » car, selon ses dires, « l’Eglise n’est pas en dehors de la vie, elle est animée par des hommes, il y a des bons et des mauvais comme la bonne graine et l’ivraie. C’est, sûrement cette dernière catégorie qui entretient le racisme vis-à-vis des Noirs au Vatican. » L’auteur pense que le prochain Synode (réunion du clergé catholique au plus haut sommet) pourrait prendre en compte les révélations de son enquête.

Au cours des échanges, très enrichissants, la question de la nomination d’un Pape noir, de la non élection du Cardinal Gantin au saint siège…ont été disséqués par un Serge Bilé à son aise dans le développement des différents sujets. En tout cas, les débats sur ce livre sont ouverts et la dédicace de cet après- midi, à la librairie de France (Plateau) sera encore un autre espace pour les joutes oratoires.

Jean- Antoine Doudou