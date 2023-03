Le référendum prévu le 19 mars 2023 pour valider la Constitution en cours d’élaboration est reporté sine die. Pourquoi ? Parce que les imams ont appelé leurs coreligionnaires musulmans au Mali à voter contre le projet constitutionnel. Pour les Imams, il est inacceptable de voter pour une constitution qui décrit le Mali comme un “État laïque”.

Les imams demandent « le retrait pur et simple du mot laïcité du projet constitutionnel et son remplacement par « État multiconfessionnel », car pour eux, la laïcité « est une astuce que les gouvernants utilisent à leur guise pour cadenasser la ou les religions ».

Quand on sait que les Colonels ont laissé des gens qui ont critiqué l’Islam, dont Doumbi Fakoly, être jetés en prison, l’on ne peut être étonné du recul des colonels farouches opposants à la France mais mous et même obséquieux face à l’Islam qu’ils dorlotent par pur calcul politicien, mieux, par pur calcul électoraliste. Les colonels ménagent leur future clientèle électorale.

Il est étonnant, en revanche, que les Colonels qui sont contre la France coloniale fassent recours au terme “Laïcité” qui est une invention française pour contenir la religion dans la sphère privée. C’est d’ailleurs cela que reprochent les imams aux colonels qui semblent un peu perdus sur cette question. Normalement lorsqu’on a le cochon comme totem, on ne partage pas sa viande avec les dents.

L’avenir nous dira où vont les Colonels maliens. Si c’est l’Islam qui va conduire le Mali à sa renaissance, nous serons toutes et tous là pour le voir.

Komla Kpogli, S.G du MOLTRA

