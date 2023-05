Est-ce vrai de dire que l’Afrique est le berceau de l’humanité et de la civilisation ?

Il est important de souligner que les contributions de l’Afrique à l’histoire de l’humanité ont souvent été négligées ou minimisées dans les récits historiques traditionnels, en grande partie en raison du racisme et de la discrimination. Cependant, des chercheurs et des universitaires africains et non-africains ont travaillé pour réévaluer et réhabiliter la place de l’Afrique dans l’histoire de l’humanité et ont souligné l’importance des contributions africaines à la culture, à la science, à la technologie et aux arts.

En résumé, il est vrai de dire que l’Afrique est le berceau de l’humanité et de la civilisation, et que les contributions africaines à l’histoire de l’humanité doivent être reconnues et célébrées.