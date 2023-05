On est poli et respectueux qu’avec les puissants, qu’avec ceux qu’on craint. Le peuple noir partout où il se trouve est vu au travers de la situation du continent africain laminé et réduit à néant depuis 3000 ans maintenant. Un continent à terre dont les peuples sont à terre depuis si longtemps. Capturé, détruit, vendu, dépouillé, colonisé, exclu de ses propres terres, l’Homme noir est devenu Le Non-Être absolu partout sur cette terre. Sa couleur de peau, partout, est considérée comme le crachoir, même pas le crachoir car le crachoir on le lave et on l’entretient.