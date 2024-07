Côte d’Ivoire : comment voter en 2025 pour ne pas s’égorger ensuite ?

Ivoiriennes, Ivoiriens, chers Amis !

Nous allons ce jour nous concentrer sur les élections à venir en 2025, et, en particulier à la présidentielle sur laquelle le Président Alassane Ouattara a concentré la vie publique nationale près de deux années à l’avance.

S’il y a désormais, surtout après l’épisode douloureux des élections de 2020/2021, un crédo partagé par tous en Côte d’Ivoire, c’est qu’il faudrait que la Grande Divinité Créatrice, veille à ce que notre pays ne vive plus d’élections dont les résultats seront rejetés par des blocs ou partis, entraînant le corps social dans des crises qui porteront atteinte à l’ordre public, aux biens publics et privés, à la personne, voies de fait, blessures, morts, etc, etc…

Nous sommes en juillet 2024, donc exactement à 15 mois du premier tour de la prochaine élection présidentielle. Et, concernant ce souci commun à toutes les formations politiques du pays, sans exception aucune, de ne plus revivre les drames du passé, toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens sont fondés à se demander où en est l’échange entre le gouvernement du Président Alassane Ouattara, qui a en charge les élections tel que notre constitution le prévoit, et toutes les forces politiques et sociales concernées par le processus électoral.

Pour faire court, tous les observateurs de la situation politique et sociale en Côte d’Ivoire vous diront qu’il y a deux nouvelles, une mauvaise, et même inquiétante, et une bonne et rassurante, entendue ce dimanche 14 juillet à Bonoua.

La mauvaise nouvelle a agressé nos tympans le 7 mai 2024, lorsque le Président de la Commission Électorale Indépendante (C.E.I) a rencontré le corps préfectoral à l’Hôtel Président de Yamoussoukro; l’ordre du jour portait sur les préparatifs de la révision de la liste électorale. Depuis cette date, le Président de la CEI a multiplié les rencontres, débats et conférences pour présenter et défendre son institution et le rôle capital qui est le sien dans le jeu démocratique et la veille de l’ordre public en Côte d’Ivoire.

Il a grand mérite à cette tâche, et il doit lui être reconnu un talent certain de pédagogue et de “debatter”. Il est admirable dans sa profession de foi pour mener à bien toutes les étapes et réussir enfin, à fin 2025, une élection présidentielle qui sera labellisée zéro incident ou trouble à l’ordre public, les contestations et réclamations étant assurées d’être examinées dans la plus pure ligne du code électoral et de l’idéal démocratique.

Mais c’est paradoxalement l’accumulation de bonnes résolutions par ce haut magistrat qui est la mauvaise nouvelle, celle qui indispose et inquiète : car cela prouve que la Côte d’Ivoire est déjà en route et engagée vers des élections présidentielles de 2025 sans que le cadre général des élections soit changé d’un iota, ce qui revient à dire que la revendication première de toutes les forces vives du pays a été, jusqu’à ce jour, royalement ignorée !

Le dialogue politique que le gouvernement du Président Alassane Ouattara a proposé à toutes les forces de la vie publique du pays en 2021, brillamment porté par un Premier Ministre dont l’esprit d’ouverture était reconnu et apprécié de tous, aura donc développé 5 étapes ou phases pour qu’au final, ce soit la même sauce qui sera servie à tous en octobre 2025 ?

Les mêmes causes générant les mêmes effets, quel Ivoirien honnête et sérieux ne sait pas qu’avec le dispositif en place et la même CEI, c’est le candidat du RHDP/RDR du Président Ouattara qui sera déclaré vainqueur de la présidentielle fin 2025, et peut-être même au premier tour comme cerise sur le gâteau ?

Comment peut on prétendre aimer et servir la Côte d’Ivoire et ses populations lorsqu’on engage un tel cheminement sans états d’âme? Pourquoi ne pas soupçonner le Président Alassane Ouattara et ses faucons de ne pas rechercher autre chose que le clash inévitable qui suivra ? Une bonne guerre pour s’acheter définitivement la paix du vainqueur ?

Heureusement, qu’il y a eu une nouvelle qui a donné espoir et joie à tous ceux qui, en Côte d’Ivoire, sont du camp de la paix, de la réconciliation, de l’honnêteté et de la justice, en un mot à tous ceux en Côte d’Ivoire qui aiment et veulent du bien à la Côte d’Ivoire.

Laurent Gbagbo a déclaré le 14 juillet : << je veux profiter de ma présence sur la terre de Bonoua pour dire à tous les hommes politiques que j’ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour vaincre ce gouvernement >>.

C’est une bonne nouvelle, et c’est bon à prendre !

A 15 mois de l’élection présidentielle, il faut désormais retenir des déclarations des leaders politiques les parties qui permettent à l’ensemble des forces politiques qui se reconnaît d’opposition de faire des pas vers le seul objectif qui vaut priorité : le consensus sur un nouveau cadre des élections et le mettre en place au plus tôt.

L’opposition politique est déjà tout acquise à ce que c’est Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI et ancien Chef d’Etat, et Tidjane Thiam, Président du PDCI-RDA à la suite de Konan Bédié, ancien Chef d’Etat, qui seront l’échine de la grande force rassemblant toutes les entités et sensibilités, sans exclusive, qui vont mener cette lutte dure mais inévitable vers la libération du pays.

Cette initiative vient du pays et du peuple, et elle n’a aucun lien avec l’actuelle CEI qui pourra continuer à œuvrer en ses rôles jusqu’à sa belle mort.

Le collectif de tous les participants au forum demandera à rencontrer le Président Ouattara ou son Ministre de l’Intérieur pour lui remettre officiellement son livre blanc pour un nouveau cadre électoral en Côte d’Ivoire. Il ne demandera qu’échange et débat constructif. Il se permettra de souhaiter que l’année 2024 ne se termine pas avant que cette réforme clef pour la paix et l’harmonie en Côte d’Ivoire ne soit devenue réalité.

Aussi, que dès cette semaine, les états majors du PPA-CI et du PDCI s’associent pour convoquer ce forum. Pour proposer au Président Ouattara et à toute la nation, une vision nouvelle de ce que peut-être l’économie d’un processus électoral indépendant, autonome dans son fonctionnement et ses ressources, juste et démocratique. La fumée blanche montera rapidement vers le firmament, tant l’ensemble des positions des uns et des autres se rejoignent, en tirant les leçons dures et brûlantes de nos élections à crise.

Chers Présidents Gbagbo et Thiam, amis du PDCI et du PPA-CI, la Côte d’Ivoire vous observe et vous attend !

A l’avance Merci et que la Côte d’Ivoire soit bénie !

Fait à Abidjan, le 17 juillet 2024

Ministre Kobena I. ANAKY

Président du MFA

Retrouvez La Chronique du Président Kobena I. ANAKY tous les mercredis sur www.ladepechedabidjan.info

0

Veuillez laisser ce champ vide Adresse e-mail *