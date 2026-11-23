M. Jean-Paul Ouraga, membre du Conseil des sages et président de la commission Communication et Presse de l’association Ziplikou za Nadré, lance un appel à la solidarité en faveur de Ziplignan, village situé dans le département de Gagnoa, en Côte d’Ivoire. À travers une soirée de bienfaisance prévue le 28 novembre 2026 à Nanterre, l’association entend mobiliser des fonds pour équiper la maternité de la localité et achever la construction du logement destiné au médecin. Nous vous proposons ci-dessous un entretien accordé à La Dépêche d’Abidjan.

Bonjour, Monsieur Ouraga. Merci de nous présenter votre association.

L’association s’appelle « Ziplikou za Nadré ». Elle a été créée en France et est domiciliée dans la commune de Châtillon, en Île-de-France.

Pouvez-vous également nous présenter votre village, Ziplignan ?

Le village de Ziplignan est situé dans la sous-préfecture de Yopohué (canton Zédi), dans le département de Gagnoa, région du Goh.

Ziplignan est issu du regroupement de quatre villages, Zipazipa, Lagrota, Gbapa et Glèglo, devenus aujourd’hui des quartiers. Le village a été fondé en août 1976, sous l’impulsion de Charles Koudou, fils et cadre du village de Gbèglo.

Le nom donné au village résulte d’une erreur d’appellation commise lors de son inscription dans les registres administratifs. Son nom d’origine est Ziplikou. Les habitants de Ziplikou sont appelés « Ziplignan ».

Le village a célébré son cinquantenaire le 8 août 2026, à l’occasion de la fête de Ziplititêh, organisée à Ziplignan.

Vous organisez prochainement une soirée de bienfaisance. Quel est l’objectif de cette initiative ?

La soirée de bienfaisance, prévue le samedi 28 novembre 2026 à l’espace Chevreul, à Nanterre, a pour objectif de mobiliser des dons, en numéraire et/ou en nature, afin de financer la construction du logement du médecin et l’équipement de la maternité du village. Ziplignan dispose déjà d’une maternité qui fait office de centre de santé rural. Sa construction a été réalisée par les habitants de Ziplignan, avec l’appui des pouvoirs publics.

Quel est le programme de cette soirée ?

Le programme de la soirée s’articulera autour d’un appel aux dons, accompagné d’un moment festif.

Nous prévoyons la projection de vidéos présentant le village et ses infrastructures, ainsi que certaines personnalités marquantes qui ont contribué à son histoire et continuent de la faire vivre. Des artistes invités assureront également des prestations.

Nous donnerons par ailleurs la parole à nos sponsors afin qu’ils puissent présenter leurs produits ou leurs services, ainsi qu’à nos invités d’honneur et personnalités de marque.

Ce sera une soirée conviviale, placée sous le signe de l’échange et du partage.

Pensez-vous pouvoir réunir la somme espérée ?

Nous sommes confiants quant à la mobilisation de donateurs à la hauteur de nos espérances. Nous espérons ainsi récolter une somme conséquente pour soutenir la cause de Ziplignan.

Quels sont les besoins les plus urgents de Ziplignan en matière d’infrastructures ?

Les priorités concernent l’équipement de la maternité en matériel de soins et la réhabilitation de son bâtiment, ainsi que la construction du logement du médecin.

Les travaux de ce logement ont déjà commencé, mais il reste à achever le bâtiment afin que le médecin puisse prendre ses fonctions.

Tous ces besoins nécessitent une intervention rapide.

Par Pamela Opéli

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