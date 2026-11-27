Réunis à Paris, le jeudi 19 novembre 2026, à l’occasion de la quatrième édition de la Soirée de l’Investissement Immobilier en Afrique (SIIMMOAF), organisée à l’initiative du Club Immobilier Europe Afrique (CIEPA), des professionnels de l’immobilier, des experts financiers et des représentants venus d’Afrique et d’Europe ont échangé autour de la question suivante : « Où investir en Afrique de l’Ouest pour saisir les meilleures opportunités ? » La Côte d’Ivoire, le Bénin et la Guinée ont exposé leurs atouts économiques, le potentiel de leurs marchés immobiliers ainsi que les dispositifs mis en place pour garantir la sécurité des investisseurs.

Cette rencontre a permis aux acteurs du secteur de confronter leurs analyses, de présenter les dynamiques économiques de plusieurs marchés ouest-africains et d’apporter des éclairages aux membres de la diaspora désireux de constituer un patrimoine immobilier sur le continent.

Le CIEPA veut restaurer la confiance des investisseurs

Dans son discours d’ouverture, Sidonie N’Guessan, organisatrice de l’événement, a exprimé sa fierté de présider le CIEPA. Elle a annoncé la volonté de faire du SIIMMOAF un rendez-vous annuel incontournable pour les professionnels et les investisseurs intéressés par le marché immobilier africain.

« Notre ambition est de mieux vous accompagner, car vous avez besoin d’être accompagnés », a-t-elle déclaré, insistant sur l’importance de l’encadrement et du partage d’informations fiables pour réussir un investissement immobilier à distance.

Pour Alassane Dembélé, coorganisateur de la soirée, l’avenir de l’investissement immobilier passe résolument par l’Afrique. « Nous avons un beau continent. Nous voulons fédérer tous les acteurs de l’immobilier de la diaspora et ramener ce capital confiance qui a été perdu », a-t-il souligné.

Cette question de confiance a été au cœur de l’intervention de Daniel Yoro, invité spécial. Saluant les efforts des organisateurs, il a rappelé les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour maintenir une telle initiative, financée sur fonds propres. Il a insisté sur l’importance de diffuser des données fiables auprès des décideurs.

Selon lui, les candidats à l’investissement doivent disposer d’indicateurs pertinents pour prendre des décisions éclairées. La sécurité foncière constitue un critère essentiel.

Évoquant la Côte d’Ivoire, il a mis en avant la solidité de son environnement macroéconomique, la confiance des bailleurs de fonds et les possibilités de rentabilité offertes aux investisseurs. Il a évoqué les mesures prises par les autorités ivoiriennes pour renforcer la confiance des membres de la diaspora et faciliter leur participation au développement immobilier du pays.

UEMOA : un déficit de logements qui révèle un marché porteur

L’intervention de Mohamed Ouattara, cadre supérieur de banque et spécialiste du crédit immobilier, a apporté un éclairage financier aux discussions. Il a tenu à préciser que les chiffres avancés relevaient de son expertise personnelle et n’engageaient pas la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), son institution d’emploi. Il a néanmoins indiqué que les données communiquées étaient publiques et vérifiables.

Pour cet expert, investir dans l’immobilier en Afrique répond à un impératif à la fois sociale et économique. L’espace UEMOA connaît en effet un déficit structurel de logements, avec un besoin estimé à 250 000 logements supplémentaires à construire chaque année.

L’analyse de la répartition des crédits immobiliers dans les huit États membres met en évidence trois marchés particulièrement actifs : le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Mali.

Mohamed Ouattara a relevé que le recul du crédit immobilier n’avait pas entraîné de baisse de la croissance globale du crédit à l’économie. Il a estimé que le choix de mettre en avant la Côte d’Ivoire et le Bénin au cours de cette rencontre permettait de souligner, d’une part, les performances économiques ivoiriennes et, d’autre part, le potentiel de développement béninois.

Le Bénin mise sur l’assainissement du foncier

Du côté du Bénin, Kelly Adangnitodé, directrice générale de TocToc Immo, a insisté sur le besoin de renforcer l’éducation immobilière des populations.

Présentant les activités de son entreprise, elle a expliqué que TocToc Immo intervient aussi dans la sensibilisation du public. La structure dispose notamment d’un centre d’appels chargé de relayer, sur les réseaux sociaux, les réformes et les informations gouvernementales relatives au secteur immobilier.

Elle a indiqué que plus de 13 milliards d’euros avaient été engagés depuis 2016 dans le cadre du Programme d’action du gouvernement béninois.

Sur la question foncière, elle a mis en avant une réforme majeure qui consacre le titre foncier comme document de référence pour établir le droit de propriété.

« Désormais, une loi établit le titre foncier comme seul document qui donne le plein droit de propriété. Il est définitif et inattaquable », a-t-elle affirmé, estimant que les efforts d’assainissement engagés par les autorités béninoises contribuent à créer un environnement plus rassurant pour les investisseurs.

Côte d’Ivoire : Abidjan au cœur des opportunités immobilières

La Côte d’Ivoire a occupé une place importante dans les échanges. Jean-Christian Ahoussou, PDG de Global Aktion Holding, a dressé un panorama du marché ivoirien en détaillant la transformation urbaine d’Abidjan et les investissements publics dans les infrastructures.

« Ce soir, je ne viens pas seulement vous parler de briques et de chiffres. Je viens vous parler d’une terre d’accueil, d’énergie et d’avenir : la Côte d’Ivoire », a-t-il lancé devant le public. Selon lui, le pays dispose aujourd’hui d’une stratégie de développement urbain structurée, avec un schéma directeur d’urbanisme programmé à l’horizon 2040. Il a évoqué une croissance annuelle du PIB comprise entre 6,5 % et 7,2 %, portée notamment par les secteurs du BTP et de l’agro-industrie.

La croissance démographique attendue constitue également un argument de poids. Le Grand Abidjan pourrait atteindre 11,3 millions d’habitants, contre environ 6 millions actuellement, selon les projections fournies par l’intervenant.

Cette évolution devrait accentuer les besoins en logements, en équipements collectifs et en infrastructures. Jean-Christian Ahoussou a indiqué que les besoins d’investissement dépassaient 14 000 milliards de francs CFA, dont la moitié serait portée par l’État et l’autre moitié mobilisée auprès des investisseurs privés.

Il a particulièrement insisté sur les projets de mobilité urbaine. Le métro d’Abidjan, dont la ligne reliera Anyama à Port-Bouët sur 37,5 kilomètres, doit permettre de réduire considérablement les temps de déplacement. Le trajet pourrait ainsi passer de deux à trois heures en voiture à environ 40 minutes.

À ce projet s’ajoute le Bus Rapid Transit (BRT), destiné à relier Bingerville à Yopougon, avec une extension envisagée jusqu’à Jacqueville. La rocade Y4 figure aussi parmi les infrastructures appelées à transformer les déplacements dans le Grand Abidjan.

Pour le dirigeant de Global Aktion Holding, ces grands projets constituent des indicateurs importants pour les investisseurs, car ils contribuent à redessiner les zones d’attractivité immobilière et à valoriser les territoires desservis.

Guinée : Simandou, un nouvel élan pour l’économie guinéenne

Mohamad Gassama, expert en politiques publiques, a livré son analyse de la situation économique guinéenne.

Il a mis en avant les importantes potentialités économiques du pays, qu’il considère comme l’une des portes d’entrée stratégiques de l’Afrique de l’Ouest. Selon les chiffres avancés lors de son intervention, la croissance guinéenne aurait atteint 7,2 % en 2024 et pourrait avoisiner 8,4 % en 2025.

Cette dynamique est fortement soutenue par le projet minier de Simandou, que l’intervenant a décrit comme l’un des principaux moteurs de transformation de l’économie guinéenne.

Pour autant, l’expert a invité les membres de la diaspora à examiner attentivement les réalités du marché avant de se lancer dans un investissement immobilier. Il a mis l’accent sur l’accessibilité des quartiers, la qualité des infrastructures de transport, l’approvisionnement en eau et la sécurisation des transactions foncières.

Il a par ailleurs souligné qu’environ 60 % des ménages guinéens étaient locataires, ce qui traduit l’existence d’une demande importante en logements.

Sur le plan du financement, il a évoqué des taux d’emprunt pouvant atteindre 14 % dans l’économie et des taux autour de 11 % pour certains crédits bancaires accordés sur une durée de dix ans.

Pour Mohamad Gassama, la Guinée présente de réelles opportunités, mais les investisseurs doivent procéder à des vérifications approfondies avant toute acquisition. La croissance économique et les grands projets d’infrastructures doivent être mis en perspective avec les conditions concrètes d’accès au logement et de sécurisation des investissements.

La sécurisation foncière, condition essentielle de l’investissement

Au fil des interventions, la nécessité de restaurer et de consolider la confiance entre les investisseurs de la diaspora et les marchés immobiliers africains s’est dégagée.

La sécurisation foncière, la fiabilité des documents de propriété, la transparence des transactions, l’accès au financement et la disponibilité de données économiques vérifiables constituent autant de conditions indispensables à la réussite des projets.

Plusieurs autres intervenants ont partagé leurs expériences afin d’apporter des réponses concrètes aux interrogations des participants.

Cette rencontre a mis en évidence le potentiel des marchés immobiliers d’Afrique de l’Ouest et les besoins considérables en matière de logements. Les investisseurs de la diaspora doivent pouvoir s’appuyer sur un accompagnement professionnel, une information transparente et des garanties foncières solides pour acquérir des biens en toute sérénité. La confiance et la sécurisation des investissements restent au cœur de cette démarche.

Nowel Aka

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