Niger : RSF saisit le groupe de travail sur les disparitions forcées de l’ONU sur le sort de Moussa Kaka

Un mois après la disparition du directeur de la Radio Télévision Saraounia, Moussa Kaka, au Niger, Reporters sans frontières (RSF) saisit le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires des Nations unies. Les autorités nigériennes doivent réagir et tout mettre en œuvre pour que Moussa Kaka puisse retrouver les siens au plus vite.

Où est Moussa Kaka ? La question brûle les lèvres du monde de la presse et des organisations de défense des droits humains depuis un mois, tant sur le continent africain qu’en Europe. Face au mutisme des autorités nigériennes, RSF a saisi, le 28 septembre, le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires du bureau du haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations unies.

Cette saisine intervient après plusieurs interpellations publiques des autorités du pays par RSF et d’autres organisations. Le 16 septembre, RSF a également saisi la rapporteuse spéciale sur la liberté d’expression et l’accès à l’information de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Ourveena Geereesha Topsy-Sonoo.

“Moussa Kaka est porté disparu depuis un mois. Sa famille, ses amis, et ses collègues de Radio Télévision Saraounia, vivent dans une angoisse terrible. RSF a ainsi saisi le groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires afin qu’il demande aux autorités nigériennes d’ouvrir une enquête ou de communiquer sur les circonstances de la disparition forcée de Moussa Kaka. Les autorités doivent réagir et tout mettre en œuvre pour que Moussa Kaka puisse retrouver les siens au plus vite.”

Sadibou Marong

Directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF

Moussa Kaka, qui exerce le journalisme depuis 40 ans, reste introuvable, malgré une tournée des hôpitaux et des commissariats de Niamey, la capitale du pays, organisée par ses proches le lendemain de sa disparition, le 31 août. Le directeur de la Radio Télévision Saraounia a disparu deux jours après une mutinerie survenue dans plusieurs installations militaires à Niamey. Après avoir quitté son bureau, dans le quartier de Kalley Est, l’ancien correspondant de Radio France internationale (RFI), et de RSF, devait rejoindre son domicile, situé dans le quartier de Lossogoungou. Il n’y est jamais arrivé et son véhicule personnel n’a pas été retrouvé.

Le 29 septembre, le Groupement des organisations de la société civile et des médias (G25-Niger) – dont la plupart des membres conservent l’anonymat pour des questions de sécurité – a affirmé, dans un communiqué de presse, que, selon son enquête, Moussa Kaka avait été suivi par les “services secrets”, avant que son véhicule ne soit “immobilisé” puis “déporté” au niveau du rond-point Gadafawa, à Niamey. Si RSF n’est pas en mesure de confirmer cette information, l’organisation a, dans sa saisine, identifié le rond-point Gadafawa comme étant sur l’itinéraire de Moussa Kaka.

Le Niger occupe la 120e place sur 180 pays et territoires du Classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF en 2026.

REPORTERS WITHOUT BORDERS

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