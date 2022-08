COMMUNIQUE DE PRESSE

Une Féminité Amputée, KAHONAM, Film événement, novembre 2022

Rompez le Silence

Rompez le Silence ! Une Féminité Amputée, KAHONAM, est un programme d’éveil de conscience et de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et à la jeune fille. L’objectif du programme est d’accroître la sensibilisation du public et la mobilisation sociale pour mieux combattre et prévenir ce fléau de violences faites aux femmes . Il s’agit à terme d’améliorer la compréhension du phénomène pour garantir une réponse adaptée. Ce programme est une initiative de Adline CAMARA, une comptable passionnée d’écriture et de cinéma, avec l’appui de l’Agence TOTEM Communication sous le thème: “Quel engagement sociétal contre les violences faites aux femmes ?”

Dès sa naissance, la jeune fille est confrontée à différentes formes de violences dans certaines sociétés ou contrées . Adline CAMARA lève le voile sur ces violences à travers un programme intégré et varié dont la sortie d’un film inspiré de l’écriture de son livre, “Une Féminité Amputée” qui raconte l’histoire de la vie pathétique de KAHONAN, une jeune femme née dans un village de Katiola, au centre-nord de la Côte d’Ivoire.

Notons que l’ONU a instauré une journée internationale consacrée aux violences faites aux femmes en 1999, 20 ans après l’établissement de la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. En 2007, 179 pays ont rejoint la convention, mais seuls 89 ont promulgué des lois interdisant expressément la violence familiale, et seulement 90 ont mis en place une législation contre le harcèlement sexuel. Force est de constater que l’existence de tout un arsenal législatif dans un pays ne garantit pas son application.

Avec “Féminité Amputée !” un film événement et sensibilisation de plus de trois heures en deux parties , Adline CAMARA veut inverser la tendance et faire bouger les lignes. La projection en Avant Première suivi d’une diffusion grand publique aura lieu en novembre 2022 à Abidjan . Elle sera précédée d’une série d’actions de sensibilisation.

SYNOPSIS

Kahonam, c’est l’histoire singulière d’une fillette qui, très tôt, découvre la vie sous sa facette pas très orthodoxe, dans une société foncièrement attachée à des traditions contestables. Orpheline de père et de mère dès le bas-âge, son histoire prend sa source dans un village de Fronan, dans le nord ivoirien.

Là-bas, dans le septentrion, la scolarisation de la jeune fille n’est pas à l’ordre du jour, l’excision a pignon sur rue, les viols sont gérés à l’amiable. La pauvre passera par toutes ces épreuves qui, finalement, vont lui forger une foi inébranlable en son avenir.

Blessée dans sa chair et dans son amour propre, n’ayant plus foi en sa famille, Kahonam décide de prendre sa vie en main. De Katiola à Abidjan, en passant par Fronan, Bouaké et Yamoussoukro, entre découvertes, rêveries et désillusions, Adline Camara, la productrice, relate l’histoire d’une fillette que l’environnement social a condamnée à subir la vie. Mais dont la force de caractère va transcender son horizon. Kahonam, c’est un haro sur l’excision, une ode à la vie, un hymne à la liberté et à la scolarisation de la petite fille.

Embrasser = Galocher, Rouler un patin, Bécoter, Maraîchiner, becquer, Rouler une pelle

Digest

Kané Mahoulé : connu des cinéphiles au-delà des frontières de son pays, Kané Mahoula a été révélé au public à travers la série Nafi. Devenu aujourd’hui un des acteurs préférés en Afrique de l’Ouest, il est à l’aise dans plusieurs rôles. Il est capable de d’incarner un faux pasteur comme dans Les coups de la vie, ou de gendarme dans la série Cacao. C’est un acteur doué et dont le talent naturel ne finit pas de séduire.

Wayidi Adeboje : photographe professionnel, acteur dans diverses productions cinématographiques dont Les invisibles, Les coups de la vie, Sœurs ennemies, Derrière l’eau, Shuga Babi, Jusqu’au bout, n’est plus à présenter. Sa barbe blanche taillée à la Etrany ne passe pas inaperçue et lui a permis de camper des rôles très remarquables.

Zahon Gabriel : enseignant de théâtre à l’Institut national des arts et de l’action culturelle (Insaac) en retraite, homme des planches à l’humour forgé, celui toute la Côte d’Ivoire connait sous le nom de Magnéto fait partie des figures de proue du cinéma ivoirien. A son actif, Bal poussière, Le sixième doigt, Léonard Groguhet, Comment ça va ?, et bien d’autres productions ont montré combien l’homme est doué.

Setou Ouattara : Antou la gouvernante a été révélée dans Faut pas fâcher, elle participe en second rôle à Sicobois, Ma grande famille

Réalisation : abubakar surajudeen

Derrière l’eau, mariage à Abidjan, Sicobois, Destinée, Famille Tolah, Dr Dahico, Foyer n’zassa, amour amputé, etc.

Liste des acteurs

No Personnage NOM ET PRENOM 1 REALISATEUR Surajudeen Abubakar 2 ASSISTTANT REALISATEUR HOUGUE KADJO NORBERT 3 KOUAKOU MARTIN 4 TECHNICIEN DE SON MOBIO GASTON 5 ASSISTANTE PRODUCTION FANTA CISEE 6 TECHNICIEN CADREUR DIRECTEUR PHOTO AMANI KOUADIO CLOVIS 7 PRENEUR DE SON KOFFI NOGBOU JEAN SERGE 8 PHOTOGRAPHE SANOGO ABDOULAYE 9 COSTUMIERE KASSA ADJO CHARLENE PAGUI 10 MAQUILLEUSE DIOMANDE MADJENEBA 11 Kahonam 6ans TRAORE NAOKAN JACQUELNE 12 Kahonam 16 EMILIE YEO SIENTAINI 13 Kahonam 26 SOMDA BENON THERESE 14 Chantal COMPAORE THERESE 15 DAME Marro OUATTARA SETOU 16 Le Maitre MAITRE SOULEYMANE 17 KOUA FRANCIS KANE MAHOULA ISMAEL 18 APATCHO OUATTARA QUATAH NAYA MAREM 19 M. Hien OLAOYE INNOCENT 20 Lisa Sali SAGE FEMME 21 Mme Hien N’DRI AMOIN BRIGITTE 22 Lance DOUMBIA IBRAHIM BEN OUMAR 23 Podjhin SAHI YANN ARIEL 24 Charlotte COULIBALY MAIMOUNA FIRELAHA 25 Fanta seck YABRE LUCIE 26 Francis MAHOULA KANE ISMAEL 27 NDATCHIEN OUATTARA SOUNAN TAHIROU 28 Paul 29 VILGIL 1 BAGALI Y EUGENE OYOU 30 Dr Kouakou STEEVE ABEBOTE WAYIDI 31 VILGIL 2 DIE KOUAME ALEX BAPTISTE 32 NAWATTA LAGO WOROKA GILLE 33 Jude 34 PERE TUHO SEA DEPOHOUANDRE CLAUDE 35 ARMAND DAGO YINCINNE 36 Mere tchepley KONE KIHOUALA 37 Soutcho CAMARA MINANKAN KOROTOUMOU 38 Niwele 39 Père tchepley ZAHON GABRIEL 40 Tchepley BAMBA FATIMAH 41 André Déroche MICHEL 42 NTCHE KOFFI YVETTE 43 CLARISSE BLEU CHIA DORIS CORINE 44 JUDITH BLEU EKPONON ARLANE ESTER 45 MERE BLEU FAITHE JEANNETTE 46 JEAN BLEU AKA ANDERSON 47 MAQUILLEUSE DIOMANDE MADJENEBA 48 CADREUR1 AMANI CLOVIS 49 CADREUR 2 50 DAME MARO OUATTARA SETOU 51 NAWATTA LAGO WOROKA GILLS 52 L’INSTITUTEUR DE KAHONAM ME SOULEYMANE AYALELE 53 EMPLOYE FADCO CAMARA PATRICK 54 EMPLOIE FADCO BLE CHEICK CLIENT FADCO FADIGA MAMADOU 55 ECXISEUSE 1 COULIBALY H MARIE JEANNE 56 ECXISEUSE 2 KONE THERESE 57 ECXISEUSE3 TOURZE GNANLY 58 PRETRESSE 1 TOURE EDDWIGE 59 PRETRESSE2 SANOGO HOKLIN 60 PRETRESSE CAMARA FANTA 61 FUGURANT CAMARA ANNICK 62 FUGURANT AMANY KONE 63 FUGURANT COULIBALY SITA 64 FUGURANT TOURE PATRICE 65 FUGURANT KONE KIHOIRALA 66 FUGURANT COULIBALY SIENI A 67 FUGURANT MARIE France 68 FUGURANT CHICAYA MADELEINE 69 FUGURANT COULIBALY MAIMOUNA 70 FUGURANT 71 FUGURANT BLEU DON CHEICK HERBERT 72 FUGURANT HORO 73 FUGURANT AMANI 74 FUGURANT HILLI ELVIS FUGURANT GUY ANGE STEPHANE FUGURANT YAME LUCIE FUGURANT DAGO YINCINNE FUGURANT KONE PEKLIKINA

FICHE TECHNIQUE

Titre : Kahonam

Réalisation : Abubakar Surajudeen

Scénario : Nober Kodjo Houngue, Tra Thierry Toye, Abubakar Surajudeen

Images : Amani Clovis, Fulgence Bohoussou

Directeur Photo : Clovis Amani

Directeur Artistique : Martin Kouakou

Son: Mobio Gaston, Jean Serge Koffi Nobou

Perchiste : Koné Lakoun Aime

Costumier : Kassa Adjo Charlene

Maquilleuse : Diomande Madjeneba

Montage : Abubakar Surajudeen

Musique : Guy Tallaud

Étalonnage : Abubakar Surajudeen

Mixage son : Guy Tallaud

Productrice : Adline Camara

Post-Production: ASA FILM

Genre: DRAME

Format Original : Blackmagic Prores

Format de diffusion : FUL HD 1080 p25

Son : Stéréo

Langue original du film : Français, Tagbanan

Sous Titrées : Français

Budget:

Durée : Part I 98 mn, Part II 102 mn

Année : 2021

Pays : Cote d’ivoire

Lieux de tournage : Abidjan, Katiola, Bouake, Adzope

Production : STUDIO 4TANLAN

Veuillez laisser ce champ vide Adresse e-mail *