DOUMBI FAKOLY, L’HOMME ET SES ŒUVRES

Doumbi Fakoly, né le 01 janvier 1944 à Kati au Mali, est une figure majeure de la littérature panafricaine depuis 1983 date de son premier roman « Mort pour la France » aux Editions Karthala.

Admirateur de Marcus Garvey et du savant Cheikh Anta Diop, sa carrière est notamment marquée par une œuvre riche et engagée.

Doumbi Fakoly est l’un des écrivains les plus prolifiques d’une culture africaine.

Par ses productions militantes, il s’inscrit dans la droite ligne de la renaissance africaine.

Doumbi Fakoly est malien d’origine, sénégalais d’adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat.

BIOGRAPHIE :

Doumbi Fakoly est né le 1er janvier 1944.

Il est malien d’origine, sénégalais d’adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat.

Il fait ses études supérieures en France.

Diplôme en poche, un D.E.S. de banque, il retourne au Mali.

En 1983, de retour en France, il écrit son premier roman « Mort pour la France » (Editions Kathala).

Il est marié et a deux enfants.

Son œuvre, qui comprend de la littérature jeunesse, des romans et des essais, traite de faits de société comme le sida, la religion, le racisme, la politique, l’influence de pratiques étrangères, etc.

Doumbi Fakoly est un grand initié de spiritualité traditionnelle africaine.

Ce pilier de la spiritualité négro-africaine affirme que la renaissance de l’Afrique nécessite l’abandon des religions abrahamiques par le peuple négro-africain et leur retour à la spiritualité authentique africaine.

Il anime régulièrement des ateliers et des conférences autour des thématiques liées à la spiritualité africaine.

Il parcourt le monde partout où il est invité à présenter la tradition kamite en gardant toujours pour objectif, l’éveil de la conscience historique de la communauté négro-africaine.

Il réside actuellement au Mali.

Il encourage et encadre les kamits (les négro-africains) à se faire initier au Komo pour les hommes et Nyakroni pour les femmes.

Il est le président de l’association 3RNA-MAAYA : Rassemblement pour la Réhabilitation de la Religion Negro Africaine…

L’association compte de plus en plus de membres sur le continent africain et en diaspora.

DISTINCTIONS :

2018 à Dakar : Le 6 novembre, Prix Cheikh Anta Diop de l’Essai décerné à Doumbi Fakoly par le Jury de la 26 ème édition de la Journée Internationale de l’Ecrivain Africain

: Le 6 novembre, Prix Cheikh Anta Diop de l’Essai décerné à Doumbi Fakoly par le Jury de la 26 édition de la Journée Internationale de l’Ecrivain Africain 2016 au Mali : Diplôme du Mérite littéraire 2016 attribué par Pen-Mali

: Diplôme du Mérite littéraire 2016 attribué par Pen-Mali 2007 à Paris : Prix Scribe dans la Place de la Vérité-Justice) attribué pour l’ensemble de ses œuvres par le Jury du 4è colloque international Menaibuc (colloque mythique des Editions Menaibuc à Paris)

: Prix Scribe dans la Place de la Vérité-Justice) attribué pour l’ensemble de ses œuvres par le Jury du 4è colloque international Menaibuc (colloque mythique des Editions Menaibuc à Paris) 2004 àParis: Chevalier de l’Ordre national du mérite par Jacques Chirac

PARTICIPATIONS

2014 au Maroc : Membre du Jury international de Poésie Tchicaya U Tam’si

: Membre du Jury international de Poésie Tchicaya U Tam’si 2017 au Sénégal : Membre du Jury international Yasser Arafat pour la Paix et la Solidarité

ŒUVRES

Romans, contes et essais : On lui compte 48 productions écrites pour l’instant.

1983 : Morts pour la France – Editions Karthala 1984 : La Retraite anticipée du Guide Suprême – Editions l’Harmattan 1988 : Certificat de Contrôle Anti-Sida – Editions Publisud 1991 : Aventure à Ottawa – Editions Hurtubise, Montréal, jeunesse 1992 : Bilal le prophète – Editions Panafrica Plus, Ottawa 1994 : La Révolte des Galsénésiennes – Editions Publisud, Paris 1997 : Le Guide du Panafricaniste – Editions Nouvelles du Sud, Paris 1999 : Un mariage forcé – Editions CEDA, Abidjan 2000 : Afrique, la Renaissance – Editions Publisud, Paris 2002: Le Mali sous Alpha Oumar Konaré – Editions Silex/Nouvelles du Sud Paris/Yaoundé 2003: On a volé la coupe d’Afrique – Editions l’Harmattan, Paris. 2003 : Pour une ligue des peuples noirs – Editions L’Harmattan 2003 : Fakoly Prince du Mande – L’Harmattan, Paris 2003 : À la conquête de la fontaine magique – L’Harmattan, Paris 2004: Bilal, le Prophète – réédition Menaibuc 2004 : Une veillée au village ; contes du Mali – Editions Menaibuc, Paris 2004: L’origine négro-africaine des religions dites révélées – Editions Menaibuc, Paris 2005 : Anta, grand prêtre d’Atum – Editions Menaibuc, Paris 2005: L’origine biblique du racisme anti-noir (Essai) – Editions Menaibuc, Paris 2005: Introduction à la prière Négro-africaine (Essai) – Editions Menaibuc, Paris (disponible en version anglaise depuis 2007 et en langue guadeloupéenne depuis 2019 « Dékouvè priyè nèg-afriken la ») 2006 : Mali-Sadio, l’hippopotame de Bafulabé (Récit historique) – Editions Menaibuc, Paris 2006 : Cheikh Anta Diop expliqué aux adolescents (Essai) – Editions Menaibuc 2006 : La Colonisation, l’autre crime contre l’humanité – Editions Menaibuc, Paris 2006 : Le Mali sous Amadou Toumani Touré, Acte 1 (Essai) – Editions Menaibuc, Paris 2006: Horus, fils d’Isis, le mythe d’Osiris expliqué aux adolescents (Récit initiatique) – Editions Menaibuc, Paris. 2007 : Complot contre la jeunesse africaine – Editions Menaibuc, Paris. 2007: Mort pour la France – Editions Menaibuc, Paris 2008: Les Chemins de la Maat (Essai) – Editions Menaibuc, Paris 2008: Ces Dieux et ces égrégores étrangers qui tuent le peuple noir (Essai) – Editions Menaibuc, Paris 2008: La Bible en procès – Editions Menaibuc, Paris 2008: Aimé Césaire expliqué aux adolescents (Essai) – Editions Menaibuc, Paris 2008: Barack Obama (Premier Président Africain-Américain des Etats-Unis d’Amérique) expliqué aux adolescents – Editions Menaibuc, Paris 2009 : Marcus Garvey expliqué aux adolescents – Editions Menaibuc, Paris 2009: AkhenAton (Récit historique) – Editions Menaibuc, Paris. 2009: L’islam est-il une religion pour les Noirs ? (Essai) – Editions Menaibuc, Paris. 2010: Le Mali 50 ans après (Récit historique) – Editions Menaibuc. Paris. 2010: Le Tarot divinatoire kamite – Editions Menaibuc Paris 2013: Le Mali sous Amadou Toumani Touré (acte 2) – Editions Menaibuc 2014: Le Mali sous Ibrahima Boubacar Keita, un an après, la nation toujours trahie – Ed. Menaibuc, 2014: Medu Neter, Paroles du Créateur Amon- Râ – Editions Menaibuc 2014: Panafricanisme et Spiritualité négro- africaine, l’indispensable connexion – Editions Menaibuc 2015: Le Mali sous Ibrahima Keita, après erreur sur la personne, y a-t-il quelqu’un pour sauver le Mali ? Editions Menaibuc 2017: La Tradition du Tarot divinatoire kamit (livret et jeu) – Maat Kem Editions 2018: Livret de Rituels Kamits – Maat Kem Editions 2018: Etats-Unis de Kamita Meri, An 6254 – Editions Menaibuc 2019: Quelques grands traîtres de Kamita – Maat Kem Editions 2019: Comment sauver Kamita de ses traîtres – Maat Kem Editions 2019: C’est moi Sekhmet Aât – Editions AnyjartLE PAYS

Source : bamada.net

0