Axel Illary, président de l’UJIF : « Nous voulons bâtir une organisation forte, indépendante et utile à ses membres »

Réunification des journalistes ivoiriens de France, indépendance éditoriale, précarisation du métier, intelligence artificielle, transparence et contribution au développement de la Côte d’Ivoire : le nouveau président de l’Union des journalistes ivoiriens de France (UJIF), Axel Illary, affiche ses ambitions. Dans un entretien accordé à Pouvoirs Magazine, il dessine les contours d’un mandat placé sous le signe du rassemblement, de l’exigence professionnelle et de la responsabilité.

À la tête de l’Union des journalistes ivoiriens de France (UJIF), Axel Illary entend ouvrir une nouvelle séquence dans la vie de l’organisation. Son ambition est clairement affichée : réunir les journalistes ivoiriens de France autour d’un projet collectif, restaurer la confiance et renforcer la crédibilité de leur association. Un chantier qui intervient dans un contexte de divisions internes, marqué notamment par le départ de certains membres.

Sur cette question sensible, le nouveau président se montre favorable à la réconciliation. Il rappelle toutefois que son élection est issue d’un scrutin pluraliste, organisé conformément aux textes de l’association. Deux autres candidats avaient initialement déposé leur candidature avant de se retirer. Pour lui, le mandat confié démocratiquement par les adhérents doit être respecté. Il ne juge donc pas nécessaire de remettre en jeu le leadership pour parvenir à la réunification.

Axel Illary privilégie le dialogue et le rapprochement. Depuis son élection, une personne chargée de la cohésion au sein de l’UJIF mène des discussions avec les anciens membres afin de favoriser leur retour. Plusieurs personnalités se sont également mobilisées pour faciliter cette réconciliation. Le président se dit prêt à confier des responsabilités à certains de ceux qui ont quitté l’association, en tenant compte de leurs compétences, de leur expérience et de leur volonté de contribuer au projet commun.

Sur le plan professionnel, Axel Illary entend placer son mandat sous le signe du pluralisme, de la liberté de pensée et de la responsabilité de la parole publique. Le choix de l’écrivain, dramaturge et essayiste Tiburce Koffi comme parrain de son investiture s’inscrit dans cette vision. Couronné Prix national d’excellence 2026 dans la catégorie Littérature, Tiburce Koffi est une figure engagée de la culture et de la littérature ivoiriennes. Son parcours témoigne d’un attachement constant à la pensée critique, à la liberté d’expression et au débat d’idées.

Axel Illary retient notamment le message délivré par Tiburce Koffi lors de la cérémonie d’investiture, autour du respect des opinions, de l’objectivité dans le traitement de l’information et de la vocation première du journaliste : informer. L’appel à l’unité lancé à cette occasion rejoint sa vision d’une organisation ouverte à la diversité des sensibilités et des convictions.

L’indépendance constitue un autre pilier de cette présidence. Axel Illary entend développer les relations de l’UJIF avec les institutions, les entreprises, les personnalités politiques et les acteurs économiques, tout en préservant l’autonomie de l’organisation. Il affirme qu’aucun soutien financier, matériel ou institutionnel ne devra entraîner de contrepartie éditoriale ni influencer les positions de l’association. « Notre liberté de parole n’est négociable avec personne », insiste-t-il.

Cette exigence d’indépendance s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’avenir de la profession. Le président de l’UJIF s’inquiète de la précarisation croissante du journalisme, caractérisée par l’irrégularité des revenus et l’insuffisance des protections sociales. Une situation qui touche particulièrement les journalistes de la diaspora. Face à ces difficultés, il souhaite faire de l’organisation un véritable espace de solidarité et de développement professionnel.

La formation continue, l’accompagnement juridique et administratif, la mise en réseau des professionnels, la recherche de partenariats et la création d’opportunités figurent parmi les pistes envisagées. L’objectif est de donner aux membres des moyens concrets pour consolider leur parcours et faire face aux mutations du secteur.

L’intelligence artificielle occupe également une place importante dans cette réflexion. Axel Illary refuse les réactions excessives, entre fascination et inquiétude. Il considère l’IA comme un outil appelé à transformer durablement les pratiques journalistiques. Si elle peut faciliter certaines tâches, elle ne saurait remplacer le discernement humain, l’enquête de terrain, la vérification des faits et la responsabilité éditoriale. La formation doit donc permettre aux journalistes de maîtriser ces technologies, d’en comprendre les limites et de les utiliser au service d’une information de qualité.

Sur le terrain de la déontologie, le président affiche une position tout aussi ferme. Il entend défendre les droits des journalistes lorsque ceux-ci sont menacés, tout en refusant que la solidarité professionnelle serve à couvrir des manquements avérés. Pour lui, la confraternité ne saurait devenir une forme d’impunité. Les fautes doivent être reconnues et condamnées dans le respect des procédures et du droit à la défense. Il revendique ainsi une organisation capable de faire son autocritique et d’imposer à ses membres les exigences éthiques attachées à leur profession.

Au-delà de la défense des intérêts de ses adhérents, Axel Illary souhaite inscrire l’action de l’UJIF dans une dynamique de coopération avec la Côte d’Ivoire et le continent africain. Il entend mobiliser les compétences, les expériences et les réseaux des journalistes de la diaspora pour contribuer aux débats sur le développement. Cette contribution passera notamment par la production d’une information de qualité, la promotion du débat démocratique et la valorisation des initiatives et innovations africaines.

Le président envisage également de renforcer les passerelles entre les médias français, ivoiriens et africains, à travers des rencontres professionnelles, des échanges d’expertise et des programmes de formation. Des projets éditoriaux pourraient être consacrés à des enjeux majeurs tels que l’histoire, la culture, l’éducation, la santé, l’environnement, l’entrepreneuriat, la gouvernance et les nouvelles technologies. Articles, enquêtes, entretiens, reportages et documentaires constitueraient autant de supports pour faire vivre cette ambition.

La crédibilité de l’UJIF passera aussi, selon lui, par la reconnaissance du mérite. Le prix UJIF, dont il souhaite faire une distinction de référence, devra reposer sur des critères objectifs et un processus transparent. Qualité du travail accompli, impact professionnel et social, éthique, innovation, contribution à la société et constance de l’engagement devront guider les choix. Axel Illary préconise la mise en place d’un jury indépendant composé de personnalités reconnues pour leur compétence et leur intégrité. Les conditions de candidature, les critères d’évaluation et les modalités de délibération devront être clairement établis et communiqués. Il compte ainsi préserver cette distinction de toute complaisance ou instrumentalisation à des fins de communication.

Enfin, le nouveau président prend un engagement explicite en matière de gouvernance. Il prévoit la publication annuelle d’un rapport d’activités et d’un bilan financier détaillé, présenté aux instances compétentes et soumis à l’appréciation des adhérents. Il estime que les membres doivent pouvoir connaître les actions conduites, les ressources mobilisées et les résultats obtenus. Une exigence qui résume sa conception de la responsabilité présidentielle : « L’UJIF appartient à ses membres. Le président en est le responsable et le gestionnaire, jamais le propriétaire. »

À travers cette série d’engagements, Axel Illary esquisse le projet d’une organisation davantage structurée, solidaire et ouverte sur son environnement. Son mandat sera attendu sur sa capacité à transformer ces orientations en réalisations concrètes, particulièrement sur le dossier de la réunification. Entre restauration de la confiance, défense de l’indépendance journalistique et rayonnement de la diaspora, le nouveau président fixe un cap. Il entend faire de l’UJIF une union forte, respectée et fidèle aux exigences de la profession.

Sercom UJIF

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