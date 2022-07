France : entre 2 500 et 3 000 églises menacées de disparition d’ici à 2030

Selon un alarmant rapport menés par deux sénateurs, plusieurs milliers d’églises françaises sont dans un état plus qu’inquiétant.

Il est bien loin le temps où la France se couvrit d’un blanc manteau d’églises. Depuis, la plupart de ces bâtiments religieux, omniprésents sur le territoire national, ont été abandonnés par les fidèles, et peu ou prou laissés à l’abandon. A tel point qu’aujourd’hui, plusieurs milliers d’églises sont menacées de disparition. C’est le triste constat que dresse un rapport parlementaire, dirigé par le sénateur des Hauts-de-France Pierre Ouzoulias (PCF) et la sénatrice de l’Ardèche Anne Ventalon (LR). Selon ce document, consulté par Aleteia, entre 2 500 et 5 000 églises pourraient disparaître d’ici à 2030.

Un constat d’abord : toutes les églises ne sont pas logées à la même enseigne. Celles qui ont été érigées avant la loi de 1905 sont en meilleur état, les collectivités locales qui en ont la charge ne manquant pas de moyens pour les entretenir. C’est nettement plus délicat pour les églises qui ont vu le jour plus tard, dont la gestion pèse lourd dans les finances de l’Eglise catholique de France. Par ailleurs, note Aleteia, ces bâtiments plus récents souffrent d’un faible intérêt architectural et culturel, en plus d’avoir été bâtis à l’aide de matériaux de mauvaise qualité compliquant d’éventuels travaux.

