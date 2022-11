Karim Khan KC, Procureur de la CPI : « Mon Bureau poursuit ses enquêtes dans la situation de la Côte d’Ivoire »

Réagissant à une lettre adressée à la cour pénale internationale par l’Observatoire Ivoirien des Droits de l’Homme (OIDH), Karim Khan KC, le Procureur de la CPI, a fait savoir que les enquêtes se poursuivent concernant la situation en Côte d’Ivoire.

Environ 3 ans après l’acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé par la Cour Pénale internationale, l’Observatoire Ivoirien des Droits de l’Homme a demandé à la CPI de faire le point sur l’état de ses enquêtes en Côte d’Ivoire. De fait, l’OIDH souhaite que la lumière soit faite le plus rapidement possible, car « plus globalement, des zones d’ombre demeurent. »

L’organisation souligne que l’ouverture de la deuxième séquence d’enquête sur la Côte d’Ivoire, intitulée Côte d’Ivoire II, a été annoncée à grands renforts de publicité par la CPI. Elle déplore toutefois qu’il n’y a, « à ce jour, aucun résultat de ces enquêtes, aucune fumée blanche permettant d’espérer un jour réparation pour les victimes et vérité sur tous les crimes commis (…) » En effet, « la Côte d’Ivoire recherche la réconciliation depuis plusieurs décennies, et cela devrait passer par la justice », poursuit l’OIDH, qui considère que « les populations ivoiriennes et plus particulièrement les victimes des différentes crises sont en droit de se demander ce qu’il en est des poursuites annoncées dans le cadre de la procédure «Côte d’Ivoire II » supposée remonter jusqu’aux événements de 2002. » Parce que des préoccupations demeurent : « Qu’est-ce ce qui s’est réellement passé en Côte d’Ivoire de 2002 à 2010 ? Quels sont les auteurs et les commanditaires de la tuerie des femmes à Abobo, des massacres de Petit-Duékoué et Guitrozon, d’Anonkoua Kouté etc. »

