Immobilier en Afrique : le CIEPA veut transformer l’épargne de la diaspora en investissements sécurisés

Face aux risques fonciers, aux difficultés de suivi des chantiers et au manque de garanties qui fragilisent les investissements immobiliers de la diaspora africaine, le Club Immobilier Europ’Afrique (CIEPA) veut contribuer à professionnaliser les relations entre investisseurs et opérateurs du continent. Sa présidente, Sidonie N’Guessan, entend faire de la SIIMMOAF, dont la quatrième édition se tiendra le 19 novembre 2026 à Paris, un espace de mise en confiance et de mobilisation des capitaux privés vers les marchés africains. Elle a présenté sa vision dans une interview accordée à Cadreco.media.

L’investissement immobilier en Afrique suscite un intérêt croissant auprès des membres de la diaspora. Beaucoup souhaitent acquérir un bien, construire une résidence familiale ou participer au développement du secteur immobilier dans leur pays d’origine. Pourtant, les risques fonciers, le manque d’informations fiables et les difficultés de suivi des chantiers continuent de freiner les initiatives. C’est à ces préoccupations que la Soirée de l’Investissement Immobilier en Afrique (SIIMMOAF) entend apporter des réponses.

À l’occasion de la quatrième édition de la SIIMMOAF, prévue le 19 novembre 2026 à Paris, le Club Immobilier Europ’Afrique (CIEPA) entend consolider son rôle d’intermédiaire entre les investisseurs européens et les acteurs des marchés immobiliers africains. Sa présidente et promotrice, Sidonie N’Guessan, identifie un problème central : l’insuffisance de garanties et de repères fiables pour permettre aux investisseurs, particulièrement ceux de la diaspora, de s’engager sereinement.

« L’Afrique offre de réelles opportunités immobilières, mais de nombreux investisseurs, notamment ceux issus de la diaspora, manquent d’informations fiables, de solutions de financement adaptées et de garanties pour investir en confiance », explique-t-elle.

La confiance comme préalable à l’investissement

Le CIEPA entend répondre à cette difficulté en mettant les investisseurs en relation avec les promoteurs immobiliers, les opérateurs du secteur et les établissements financiers. L’objectif consiste à faciliter l’accès à l’information, à mieux orienter les porteurs de projets et à leur permettre d’identifier des interlocuteurs capables de les accompagner dans leurs démarches.

Après trois éditions, le Club a engagé un travail de structuration d’un réseau de professionnels référencés. Une dizaine d’acteurs immobiliers composent aujourd’hui cette communauté, réunie autour d’exigences communes de déontologie et de professionnalisme.

Pour Sidonie N’Guessan, la recommandation constitue le principal levier de crédibilité de ce dispositif. Le CIEPA veut ainsi orienter les investisseurs vers des professionnels jugés sérieux, capables d’assurer un accompagnement à chaque étape de leur projet.

Cette démarche vise à sécuriser les investissements de la diaspora. Les sommes mobilisées représentent souvent des années d’épargne et impliquent des attentes fortes en matière de transparence, de respect des engagements et de livraison des projets.

« Les membres de la diaspora ne sont pas simplement une clientèle à conquérir. Ce sont des investisseurs qui engagent leurs économies et attendent en retour de la transparence, un accompagnement sérieux et le respect des engagements », souligne la présidente du CIEPA.

Côte d’Ivoire, Guinée et Bénin au cœur de l’édition 2026

Cette quatrième édition mettra à l’honneur la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Bénin. Trois marchés aux profils différents, que les organisateurs souhaitent présenter aux investisseurs en tenant compte de leurs dynamiques économiques et de leurs niveaux d’accessibilité.

La Côte d’Ivoire conserve une place importante dans cette programmation en raison de son dynamisme économique, de la demande immobilière et de son attractivité auprès des investisseurs régionaux et internationaux.

Le Bénin s’impose également dans cette sélection. Sidonie N’Guessan évoque les réformes engagées sous la présidence de Patrice Talon, les transformations économiques du pays et l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs qui contribue à dynamiser le marché.

La Guinée complète ce trio. Le CIEPA souhaite attirer l’attention sur un marché encore relativement peu présent dans les grands rendez-vous consacrés à l’investissement immobilier, mais où plusieurs projets et initiatives se développent. La promotrice de la SIIMMOAF cite le programme Simandou 2040, qu’elle considère comme un facteur susceptible de soutenir les perspectives économiques du pays.

À travers cette sélection, les organisateurs veulent présenter des possibilités d’investissement adaptées à différents profils, des opérations importantes aux projets intermédiaires et plus accessibles.

Des rencontres aux partenariats économiques

La SIIMMOAF ambitionne également de dépasser le cadre d’une rencontre annuelle. Le CIEPA travaille à mettre en place un suivi des mises en relation et des besoins exprimés par les investisseurs afin de favoriser la concrétisation des projets après l’événement.

La structure souhaite par ailleurs participer à de grands rendez-vous immobiliers en Europe pour promouvoir les marchés africains et accroître la visibilité de leurs promoteurs. La création de joint-ventures entre acteurs européens et africains figure également parmi les pistes envisagées, avec l’objectif de mobiliser des financements et de soutenir les capacités de construction sur le continent.

Cette orientation répond à un enjeu économique majeur. Face aux besoins considérables en logements, les États africains doivent pouvoir compter sur une mobilisation accrue des capitaux privés et sur des partenariats capables de réunir financements, compétences techniques et savoir-faire.

Sidonie N’Guessan estime que les acteurs privés ont une responsabilité à prendre dans cette dynamique. Ils doivent contribuer à informer, conseiller et rassurer les investisseurs, tout en travaillant avec les institutions publiques et les gouvernements concernés.

La livraison des projets, véritable test de crédibilité

Pour la promotrice de la SIIMMOAF, la réussite de cette quatrième édition se mesurera à sa capacité à sensibiliser les investisseurs et à permettre à de nouveaux acteurs d’accéder aux marchés immobiliers africains.

Le choix d’un format volontairement intimiste répond à cette ambition. Le CIEPA privilégie les échanges directs, l’information et la sensibilisation afin de reconstruire progressivement la confiance entre les investisseurs et les professionnels.

Cette stratégie pose également une exigence aux opérateurs immobiliers. La crédibilité du secteur dépendra de leur capacité à tenir leurs engagements et à livrer les projets annoncés. Pour les membres de la diaspora, la confiance repose sur des résultats tangibles et sur la possibilité de suivre concrètement l’évolution de leur investissement.

À travers la SIIMMOAF, Sidonie N’Guessan entend ainsi installer un cadre de dialogue durable entre l’Europe et l’Afrique. Un chantier qui nécessitera la consolidation du réseau professionnel, la mobilisation de partenaires financiers et une coopération plus étroite avec les pouvoirs publics. Le rendez-vous du 19 novembre constituera une nouvelle étape dans cette démarche.

Nowel Aka

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