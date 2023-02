Contrairement au dirham marocain, dont la valeur par rapport au dollar américain a seulement été divisée par deux en 50 ans, la monnaie du Nigeria, premier producteur africain de pétrole, mais également pays affichant le deuxième niveau le plus bas d’espérance de vie au monde, a vu la valeur de sa monnaie divisée par 700 depuis sa création, en 1973. Une barre symbolique qui a été franchie le 2 février dernier. L’intégration d’une économie en aussi mauvaise santé à une zone monétaire ouest-africaine serait donc très néfaste aux économies de l’ensemble des autres pays de la région, y compris anglophones.

Créé le 1er janvier 1973, le naira célèbre cette année son cinquantième anniversaire. Mais alors qu’il valait 1,52 dollar à ses débuts (un dollar s’échangeant donc contre 0,66 naira, ou plus exactement 0,657895), et que sa valeur se renforça même au cours de ses premières années, jusqu’à atteindre près de 1,85 dollar en janvier 1980, le naira connut ensuite une succession ininterrompue de dépréciations et de dévaluations, à tel point que la valeur du dollar américain a atteint le niveau de 460,54 nairas le jeudi 2 février 2023. Ainsi, la monnaie nigériane a perdu 99,86 % de sa valeur en seulement cinquante ans, ce qui signifie, en d’autres termes, que celle-ci a été divisée par 700 (ou plus exactement 700,02).

Sur la même période, le cours du dirham marocain a été divisé par un peu plus de deux par rapport au dollar, tandis que celui du franc CFA a été divisé par environ deux et demi, celui du dinar tunisien par près de sept, et celui du rand sud-africain par 22. Toutefois, il convient de noter que ce taux de change du naira ne correspond qu’à celui du marché officiel. En effet, l’effondrement est encore plus impressionnant sur le marché parallèle, où le dollar s’échange à environ 750 nairas. L’écart est désormais si important entre les deux marchés, que la plupart des experts s’accordent sur le fait que les autorités procéderont très prochainement à une nouvelle dévaluation, peu après les prochaines élections présidentielles du 25 février prochain.

Les grandes difficultés économiques et sociales du Nigeria

L’effondrement quasi total du naira ne fait que refléter les graves difficultés économiques du pays, qui souffre depuis de très nombreuses années d’une mauvaise gouvernance, d’un niveau élevé de corruption et de détournements de fonds, et d’un manque de diversification. Bien que le Nigeria soit le premier producteur africain de pétrole depuis plusieurs décennies, le pays n’est toujours pas parvenu à diversifier son économie, dont les exportations reposent encore à plus de 90 % sur les hydrocarbures. Faute d’avoir développé d’autres sources significatives de revenus, et d’avoir mis en place un environnement favorable à l’investissement et aux affaires, le pays demeure donc très dépendant de l’évolution du cours des hydrocarbures, ainsi que de sa production en la matière (qui est justement en baisse continue).

Les mauvaises performances économiques du Nigeria s’observent notamment en matière de croissance économique. En effet, et sur la dernière décennie 2013-2022, le pays n’a enregistré qu’un taux de croissance annuel de 2,3 % en moyenne, soit un nouveau qui est même inférieur à sa croissance démographique (2,5 %). Dans le même temps, la Côte d’Ivoire et le Ghana ont connu un taux de croissance annuel de 7,0 % et 4,6 %, respectivement, tandis que le Sénégal et le Cameroun affichent un taux de 5,2 % et 4,0 %.

Le déclin du Nigeria s’est donc naturellement répercuté sur l’évolution du PIB par habitant, qui n’atteignait plus que 2 066 dollars début 2022 (selon les dernières données de la Banque mondiale). Celui-ci a ainsi été récemment dépassé par ceux de la Côte d’Ivoire (2 549 dollars) et du Ghana (2 363 dollars), et devrait également bientôt l’être par ceux du Sénégal et du Cameroun. La performance de la Côte d’Ivoire est d’ailleurs particulièrement remarquable, compte tenu du fait que le pays, devenu le plus riche d’Afrique de l’Ouest continentale, a produit ces dernières années entre 40 et 60 fois moins de pétrole que le Nigeria (et même six fois moins de pétrole que le Ghana, et trois à quatre fois moins d’or).

Enfin, la situation économique du Nigeria n’est pas sans conséquences sur le niveau de vie de la population. À titre d’exemple, celle-ci souffre depuis de nombreuses années d’une inflation assez importante, et qui s’est établie à 12,3 % en moyenne annuelle sur la décennie 2012-2021, selon les dernières données de la Banque mondiale. Un niveau équivalent à celui du Ghana (12,0 %), mais très largement au-dessus de ceux de la Côte d’Ivoire (1,3 %), du Cameroun (1,9 %), ou encore du Sénégal (0,8 %).

Par ailleurs, il est à noter que le Nigeria, et malgré de colossaux revenus pétroliers accumulés depuis son indépendance (dont des centaines de milliards de dollars sur les deux seules dernières décennies), affiche le deuxième niveau le plus faible d’espérance de vie au monde, estimée à 52,9 ans en 2020, toujours selon les dernières données de la Banque mondiale. Le pays avait même occupé la toute dernière place en 2018 et en 2019, avant de dépasser de nouveau le Tchad (52,8 ans). De même, le Nigeria affiche le quatrième taux le plus élevé au monde en matière de mortalité infantile, avec non moins de 72,2 décès pour 1 000 naissances vivantes, juste après la Somalie. Enfin, il est également à noter que le pays a réalisé de mauvaises performances en matière d’électrification, avec un taux d’accès à l’électricité de seulement 55,4 % de la population fin 2020 (contre, par exemple, 70,4 % pour le Sénégal, 64,7 % pour le Cameroun, et plus de 99 % pour chacun des trois pays du Maghreb).