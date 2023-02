À propos

La symbolique maçonnique puise un grand nombre de ses sources dans l’Égypte ancienne. Rê ne symbolise-t-il pas le Grand Architecte de l’Univers, diffusant sa lumière ? L’oeil d’Horus a-t-il inspiré le troisième oeil maçonnique ? Quelle est la réelle fonction du Sphinx, dont le regard se porte vers l’Est ? Préexistait-il à ceux qui l’ont sculpté ? Quel parallèle entre l’apprenti qui doit tailler sa pierre brute et l’érection des pyramides ? De l’angle à l’équerre, de la croix au compas, d’Imhotep aux bâtisseurs des cathédrales, combien de ponts peuvent ainsi nous relier à cette civilisation égyptienne qui marqua de manière si prégnante tout le bassin méditerranéen et l’Europe entière ! Jacques Rolland nous fait pénétrer au coeur des plus grands mystères de l’Égypte car si nous savons comment les pyramides n’ont pas été construites, nous ne savons toujours pas comment elles l’ont été. Il nous propose un véritable voyage initiatique, décryptant l’énigmatique “Livre des Morts”, nous conduisant au pied des pyramides de Saqqarah, à l’ombre du Sphinx, dans les chambres secrètes de la Grande Pyramide, nous faisant revivre les plus grands mythes de l’humanité, aux côtés d’Isis versant ses larmes sur Osiris afin de redonner vie à son corps. Tous ces symboles, si familiers au Maçon, trouvent ainsi leur écho le long des berges du Nil, dans cette civilisation dont l’héritage n’a pas encore fini de nous éclairer.



