Optimized by JPEGmini 3.13.3.15 0x07213279

Des enquêtes journalistiques ont récemment révélé que Karol Wojtyla était au courant de scandales pédophiles au sein de l’Eglise catholique polonaise sans avoir daigné prendre des mesures appropriées. Les ultraconservateurs au pouvoir accusent l’opposition de profaner la mémoire du « pape polonais ».

La Diète, la Chambre basse polonaise, a été le théâtre, jeudi 9 mars, de houleux débats sur Jean Paul II. Les députés du parti national-conservateur Droit et justice (PiS, au pouvoir) ont croisé le fer avec ceux de l’opposition. Pour enjeu de leur empoignade, « la bonne réputation » de l’ancien pontife polonais.

Quelques jours plus tôt, un documentaire, diffusé sur la chaîne privée TVN24, et un livre d’enquête avaient révélé que l’archevêque Karol Wojtyla avait fermé les yeux sur des crimes pédophiles commis par au moins trois prêtres polonais, dans son diocèse, dans les années 1960-1970. Le futur Jean Paul II s’était alors contenté de changer les curés de paroisse et aurait envoyé l’un d’eux en Autriche, taisant a priori ses agissements passés.

Lire la suite sur lemonde.fr

0