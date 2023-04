En 1998, l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a voté une loi pour régler la question du foncier rural. Dans les débats qui ont précédé l’adoption de cette loi, tout le monde a admis qu’il fallait éviter la précipitation, qu’il fallait prendre le temps de la concertation. Des délégations mixtes furent donc envoyées en mission dans le pays pour informer les Ivoiriens et recueillir leurs avis et propositions. Ces délégations étaient composées de députés du PDCI (parti au pouvoir) ,FPI et RDR ( partis d’opposition )

Après ces missions à l’intérieur du pays, un projet de loi fut mis au vote, et c’est ainsi que la loi relative au domaine foncier rural fut votée à l’unanimité. C’est la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 qui est donc considérée à juste titre comme l’une des lois les plus consensuelles de l’histoire de la Côte d’Ivoire.

Mais cette loi, curieusement, ne plaisait pas à tout le monde. Les autorités burkinabè, notamment, y voyaient une atteinte aux intérêts des burkinabè vivant en Côte d’Ivoire et qui sont pour la plupart d’entre eux des cultivateurs. On comprend dès lors pourquoi cette question fera partie à Linas-Marcoussis, des préoccupations des rebelles du 19 septembre 2002 et de leurs maîtres. On comprend également pourquoi dans les conclusions des accords de Marcoussis , un chapître lui sera consacré. Un petit rappel de ce chapître s’impose avant de continuer.