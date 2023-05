L’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, n’est pas inclus dans la liste électorale provisoire publiée par la Commission électorale indépendante, samedi 20 mai 2023. Cette décision fait suite à sa condamnation en Côte d’Ivoire pendant son procès devant la Cour pénale internationale.

Jeudi 18 janvier 2018, Laurent Gbagbo et trois de ses anciens ministres, dont l’ancien Premier ministre Gilbert Aké Ngbo, ont été condamnés par la justice ivoirienne à 20 ans de prison. Ils ont également été condamnés à payer solidairement une amende de 329 milliards de FCFA. Cette sanction intervenait à la suite de leur implication présumée dans l’affaire du “braquage de la BECEAO” pendant la crise politique de 2010-2011. Le verdict a conduit à la perte des droits civiques et politiques de Laurent Gbagbo.

Samedi 20 mai, lors d’une réunion d’information, la Commission électorale a remis une clé USB contenant la liste des électeurs aux partis politiques. Cependant, le nom de Laurent Gbagbo, qui avait été préalablement retiré de la liste électorale, n’a pas été réinscrit.

Sébastien Dano Djédjé et Georges Armand Ouégnin, représentant le PPACI, ont dénoncé cette situation. « Nous constatons que le président Laurent Gbagbo n’est pas sur la liste provisoire », a regretté Dano Djédjé, qui a rappelé que Laurent Gbagbo avait été arrêté en 2011, passé huit ans en prison, puis acquitté définitivement. « Après son retour en Côte d’Ivoire, le 21 juin 2021, il s’était volontairement inscrit sur la liste électorale. Cependant, son nom n’y figure pas. Selon les informations disponibles, il est parmi les personnes radiées », a déploré le chef de la délégation du PPACI.

Pour Dano Djédjé, ce cas est une injustice qui remet en question la crédibilité de la Commission électorale indépendante et compromet le processus électoral lui-même. Les représentants du PPACI ont donc décidé de se retirer de la cérémonie en signe de protestation, estimant qu’ils ne se sentaient pas concernés et que cela pouvait avoir un impact sur la cohésion sociale et la recherche de la paix durable dans le pays.

