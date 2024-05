Les vérités du RHDP sous le dur soleil de Korhogo…

Ivoiriennes, Ivoiriens, chers Amis !

Le samedi 18 mai 2024, le RHDP du Président Ouattara a promis une mobilisation et une cérémonie d’hommages en son honneur pour célébrer toute sa grande œuvre pour le développement du Grand Nord Ivoirien en infrastructures, santé, éducation, électricité, eau courante, etc.

Il n’était pas question d’évoquer les problèmes de production et surtout de commercialisation du coton, de l’anacarde, de la mangue et du karité qui sont désormais acceptés comme de l’ordre normal des choses.

Le samedi 18 mai 2024 devait être le jour du jour du Président Alassane Ouattara en son fief du Grand Nord Ivoirien, comme le soulignèrent des allocutions, et il fut révélé à la Côte d’Ivoire que c’est Korhogo qui a tissé et déroulé toutes les étapes du long parcours de Alassane Ouattara, depuis sa survenue dans le paysage public Ivoirien en 1990 jusqu’à son accession au pouvoir d’état en 2011.

La fête fut belle, il y eut du beau monde, de l’ambiance, de la joie, et aucun jury n’aurait su départager les orateurs dans la compétition effrénée de louanges et dithyrambes au héros du jour.

-Sauf que, du point de vue mobilisation et présence humaine, le savoir-faire des opérateurs de la RTI, même avec le matériel audiovisuel de dernière génération réceptionné pour la CAN, n’a pas pu cacher que s’il y avait foule, nous étions très loin de la marée humaine que les trois régions du Grand Nord se devaient de déverser à la divinité que les orateurs tenaient à présenter comme enfant du terroir.

Devant les mêmes images de la RTI, le Président Alassane Ouattara a dû avoir une pensée nostalgique de l’authentique enfant du terroir qui l’a adoubé et installé en son domaine Korhogolais.

Si celui-là avait été présent, il est sûr que c’est au moins un ou deux millions de personnes que l’on aurait réunies, de toute la Côte d’Ivoire, comme du Mali et du Burkina voisins. Il savait y faire, lui, et lésiner sur les moyens – surtout ceux de l’État – ne procédait pas de sa culture…

Le Président Alassane Ouattara, génie de l’anticipation, sait déjà comment concevoir et orchestrer la campagne électorale à mener en guerre éclair en octobre 2025 ; oui, le plus loin possible de cette foule et de ce peuple Ivoirien dont il évite le contact autant que faire se peut. Que faire en l’absence totale de phéronomes donc d’attraction ?

-Sauf que, tétanisés par la mesure de cette foule très moyenne par rapport à leurs estimations, et déstabilisés à l’idée que l’Empereur ferait forcément le rapprochement avec ce que l’opposition politique réalise en ces jours avec très peu de moyens, les grands orateurs du RHDP, ce samedi 18 mai 2024, à Korhogo, ont tous vraiment manqué d’inspiration et de brio.

Du début à la fin, le message fort et inspiré que le contexte commandait – sinon exigeait – n’a jamais jailli. Le défilé des platitudes et lieux communs ramena ce grand big bang au niveau d’une rentrée syndicale régionale.

La majorité d’élèves mobilisés pour un remplissage correct des tribunes repartira en se demandant où pouvait bien se trouver le péril justifiant que Korhogo et le Grand Nord s’érigent, en dernier rempart, contre tout projet de freinage du développement de la Côte d’Ivoire au rythme d’Alassane Ouattara.

-Sauf que, au sein de tous les hauts responsables du RHDP réunis ce samedi 18 mai 2024 à Korhogo, la conviction est désormais installée que le Président Alassane Ouattara sera le candidat du parti en octobre 2025, et même en 2030, 2035, et au-delà, si les prières, demandées partout et à tous, trouvent un écho favorable aux oreilles du Très Haut.

Comment comprendre ou interpréter que Amadou Gon seul ait été jugé éligible au dauphinat par Ouattara, et, strictement aucun autre, dans le panel de compétences que peut étaler le RHDP ?

La réponse, si réponse il y a, doit être à rechercher au-delà du simple cursus universitaire, technique ou professionnel. Où ? Où ? Mais où donc ?

Dans leur voiture ou avion en retour sur Abidjan, les grands barons du RHDP du Président Alassane Ouattara ont dû réfléchir, analyser, penser, retourner, etc.

Le peuple de Côte d’Ivoire, qui les reconnaît comme siens, les associera à ses prières.

Vive la Côte d’Ivoire…

Abidjan, le 22 mai 2024

MINISTRE KOBENA I. ANAKY

PRESIDENT DU MFA

Retrouvez La Chronique du Président KOBENA I. ANAKY tous les mercredis sur www.ladepechedabidjan.info

0

Veuillez laisser ce champ vide Adresse e-mail *