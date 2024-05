Union des Comores : investiture du Président Azali Assoumani

L’investiture d’Azali Assoumani, le président de l’Union des Comores, a eu lieu aujourd’hui, dimanche 26 mai 2024, au stade Omnisports de Maluzini, à Moroni, la capitale du pays.

Azali Assoumani a été réélu au premier tour de l’élection présidentielle en janvier 2024 pour un mandat de cinq ans, après avoir passé sept ans à la tête du pays. Selon ses partisans, la reconduction à la magistrature suprême de cet ancien militaire représente un jalon déterminant pour la nation comorienne. Elle réaffirme la confiance renouvelée entre le Président et ses citoyens et renforce l’engagement commun envers un avenir démocratique et le développement du pays. Ils assurent que l’investiture de ce dimanche 26 mai 2024 n’est pas seulement une célébration de la victoire de la démocratie comorienne, mais aussi une démonstration tangible de l’adhésion populaire et du soutien international continu à la vision de leur leader. Ainsi, « la célébration de l’investiture du Président Azali est bien plus qu’un événement protocolaire ; c’est une occasion de rassembler la nation autour de valeurs communes et de renforcer le sentiment d’unité et de fierté nationale. »

D’après un communiqué de presse, le leadership du pays lors de la présidence de l’Union Africaine a été salué par la communauté internationale pour son volontarisme, son efficacité et son engagement. L’inauguration de ce nouveau mandat présidentiel constitue donc une opportunité stratégique pour renforcer les liens avec les partenaires internationaux de développement, les nations alliées, ainsi que les investisseurs désireux de participer à l’émergence des Comores. Cette cérémonie d’investiture transcendera son cadre formel pour se muer en un véritable mini-sommet africain, offrant une plateforme privilégiée pour des échanges fructueux entre décideurs de premier plan. Ce rassemblement symbolisera un moment de convergence d’intérêts et de visions pour l’avenir, illustrant le rôle pivot des Comores dans le tissage de nouvelles synergies régionales.

Plusieurs délégations étrangères, dont cinq chefs d’État, des représentations ministérielles et d’autres organisations étaient attendues à cette occasion.

Une publication du site Comoresinfos rapporte que la présence de dignitaires étrangers, notamment le Président malgache, Andry Rajoelina, et le Président congolais, Denis Sassou N’Guesso, a mis en exergue l’importance de l’événement. Leur participation a non seulement renforcé les liens diplomatiques, mais elle a également donné une dimension internationale à la cérémonie.

On a également constaté la participation de João Lourenço, Président de la République d’Angola et Président en exercice de la SADC.

Selon des sources concordantes, cette manifestation a été placée sous haute surveillance en raison des événements qui ont éclaté dans le pays jeudi, à trois jours de ce rassemblement. Il est à noter que la réélection du Président avait été vivement contestée par l’opposition.

À en croire Franceinfo, les arrestations récentes d’opposants politiques et l’investiture du Président ce dimanche 26 mai 2024, en présence des chefs d’État étrangers, ont ravivé des rancœurs. Cette tension est exacerbée par deux crises majeures survenues depuis le début de l’année : une épidémie de choléra, causant plus de 100 décès, et des inondations dévastatrices en avril et début mai. Dans ce contexte, beaucoup critiquent les dépenses pour la fête d’investiture, les jugeant inutiles.

Au cours de sa prestation de serment, le Président des Comores, Azali Assoumani, a garanti d’agir en faveur de la paix et de renforcer immédiatement l’économie du pays. Il a exhorté la société civile, l’opposition et tous les acteurs politiques à surmonter leurs désaccords au profit de la paix et de la démocratie. Selon lui, les conflits post-électoraux ne sont pas inhabituels aux Comores. Il a exprimé sa profonde gratitude envers les Comoriens pour leur confiance renouvelée et a promis de ne pas les décevoir.

Ancienne colonie française, les Comores ont acquis leur indépendance en 1975 et comptent aujourd’hui une population estimée à 800 000 habitants. Depuis son accession à la souveraineté, le pays a été secoué par une vingtaine de coups d’État ou de tentatives de coups d’État.

Axel Illary

0

Veuillez laisser ce champ vide Adresse e-mail *