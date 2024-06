Côte d’Ivoire – Raid RHDP sur Pepressou : quelle couronne aux enchères ?

Ivoiriennes, Ivoiriens, chers Amis !

Samedi 1er juin 2024 était le dernier jour des obsèques de Mr Aimé Henri Konan Bédié, second président de la République de Côte d’Ivoire, et Président du PDCI-RDA.

À l’espace aménagé à Pepressou, village natal du défunt, dans la banlieue de Daoukro, l’on a retrouvé, réunies, toutes les branches sociales et politiques qui constituent les piliers de la Côte d’Ivoire ; autour et auprès du PDCI-RDA, de la famille et de la région du défunt.

L’événement dans l’événement fut l’arrivée de la délégation du Roi des Ashantis, avec une multitude de personnes dont l’habillement, les parures et les jeux de scène, dans une parade inoubliable, firent monter l’émotion, en replongeant le cadre et tous les présents dans un superbe bain d’histoire et de culture.

Les organisateurs et maîtres de cérémonie et de parole furent excellents dans leurs rôles, et tout était parti pour que après 11 heures, la messe funéraire marque avec la même solennité ce qui demeurera un grand moment de la vie du PDCI-RDA et de la Côte d’Ivoire. L’église et ses abords commençaient déjà à recevoir de nombreux fidèles.

C’est alors que, comme un ouragan, la << horde sauvage >> s’abatit sur l’espace, l’occupa et s’en empara totalement.

Ce fut comme un escadron de cavalerie qui, sabre au clair, était venu paralyser le cours des cérémonies, pour montrer à tous ceux qui étaient présents, et, par l’image, à tous les Ivoiriens et au monde entier, ce qu’est la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui, et surtout qui en est le maître, sinon souverain ou empereur !

C’est aussi ce qui permit à toute la Côte d’Ivoire de comprendre pourquoi le Président de la République, Alassane Ouattara, avait trouvé prétexte pour quitter Abidjan quelques jours plus tôt, pour une grande rencontre économique et politique en Corée du Sud.

Cet événement, à Daoukro, le 1er juin, en présence de la dépouille mortelle de Konan Bédié, n’aurait pas pu se faire s’il avait été présent lui-même ! L’homme Ouattara avait tenu à tirer une ultime salve vengeresse contre cet autre homme auquel il ne pardonnera pas, même outre tombe, d’avoir porté, le 8 août 2018, ce coup de machette portant séparation politique du PDCI-RDA de son RHDP/RDR à lui, véritable coup de frein fatal à son projet de revisiter Houphouet par sa seule lucarne à lui.

Mais les 5 ou 6 cavaliers de l’apocalypse que Alassane Ouattara avait mandatés et armés pour “tuer” cette dernière cérémonie d’hommages furent parfaits dans leurs attitudes, gesticulations et paroles.

L’on peut féliciter le maître qui a su les sélectionner. Certes, mais, surtout, chapeau bas à ces personnages d’avoir si bien tenu leurs rôles respectifs !

Tout d’abord, le moment d’arrivée donc d’irruption sur l’espace de cérémonie, a été parfaitement calculé ; juste à l’annonce de la clôture des allocutions.

Si les envoyés d’un chef de l’État ne peuvent pas marquer les esprits en arrivant les premiers au moment de l’adieu final à un autre chef de l’État, dans quel gouffre de déchéance humaine et morale la Côte d’Ivoire n’a t-elle pas sombré ?

Oui, il fallait montrer à la Côte d’Ivoire, au pays Akan, et au monde entier, que ce pays a un nouveau maître, et que le pouvoir, ses attributs et capacités ont désormais déménagé ! Les chevaliers de l’apocalypse l’affichaient dans leurs regards, démarches et postures, et le PDCI-RDA, hôte des lieux, devait désormais s’en convaincre !

Et, justement, les cavaliers de l’apocalypse devaient terminer leur numéro par leurs prestations à la partie des dons, et démontrer au PDCI et à la Côte d’Ivoire que le “gros argent” ,c’est désormais chez eux qu’il se trouve !

Vous venez d’hériter d’un dirigeant banquier d’affaires que vous osez comparer à notre “warifatche” bien aimé ?

Puisque c’est la cérémonie des dons, nous allons donner et redonner, et voir si vous pourrez nous suivre !

Je me garderai bien de vous infliger, chers lecteurs, le descriptif de dons des chevaliers de l’apocalypse, chacun étant apparemment arrivé avec 2 à 3 cartons de billets, sinon plus.

Et le micro de faire monter au firmament que le Président Alassane Ouattara et ses démembrements donnaient à la veuve, à la famille et au village au moins de 5 à 10 fois plus que certain nouveau président du PDCI que l’on a osé penser être du même niveau d’aisance financière que le << bravetche >> qui, il y a déjà longtemps, avait sa signature sur les billets de banques !

Ce fut vers la fin une ignoble foire aux enchères, puisque tout don du PDCI et de son Président était automatiquement suivi d’un don Présidentiel au multiple que l’on n’avait pas encore dévoilé !

Il leur aura manqué, à tous, la petite voix de la muse qui leur rappelle que, dans l’espace des monarchies Ashanti et Akan, la vraie couronne, à savoir l’adhésion du peuple à celui en qui il se reconnaît, ne se vend pas aux enchères, ne se vend pas du tout. En Ashanti et pays Akan, on dit : << Be N’Doh >>.

Après 14 années de gouvernance Ouattara, les Ivoiriens ont fini par accepter avec désespoir et résignation un grand nombre de travers qui les éloignent de la simple idée de vivre décemment et d’aspirer au bonheur.

Le spectacle du samedi 1er juin à Daoukro/Pepressou a constitué un summum qui leur enlèvera toute illusion quant à un mieux aller sous Alassane Ouattara et ses chevaliers de l’apocalypse.

Mais, à tout prendre, n’est ce pas mieux ainsi, à quelques mois des élections présidentielles de 2025?

Vive la Côte d’Ivoire qui se réveille et se révélera !

Fait à Abidjan, le 5 juin 2024

Ministre Kobena I ANAKY

Président du MFA

