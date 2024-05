Cameroun : À propos du conflit qui oppose Samuel Eto’o au ministère des Sports 

Ce que je pense du conflit qui oppose Samuel Eto’o au ministère des Sports

On connaît les exploits de Pep Guardiola, José Mourinho, Sir Alex Ferguson, Johan Cruyff, Fabio Capello, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti ou Arsene Wenger. On sait ce qu’ils ont apporté au football mondial mais lui, Marc Brys, quels sont ses faits d’armes ? Pourquoi la Belgique ne l’a-t-elle pas gardé s’il est si fort ? Qu’est-ce qui lui permet d’oser manquer de respect au président de la Fecafoot ? Heureusement que Samuel Eto’o l’a remis à sa place en lui tenant les propos qui conviennent en pareille circonstance.

Cela dit, j’accuse les autorités camerounaises de légèreté et d’incohérence car, même si Rigobert Song n’a pas remporté la dernière coupe d’Afrique de football, n’y a-t-il pas un autre Camerounais pour lui succéder? Est-il impossible de trouver un bon entraîneur parmi les grands joueurs qui ont fait vibrer le peuple camerounais? Peut-on héberger la chaîne de télévision “Afrique Média” qui soutient à juste titre le noble combat des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), peut-on être le pays qui à longueur de journée prêche aux autres la souveraineté et la liberté, et embaucher un sélectionneur européen qui est loin d’être le meilleur de sa génération? Ou bien le gouvernement camerounais ne sait-il plus comment dépenser l’argent public?

Un pays africain inconnu au bataillon du football africain pourrait faire appel à un entraîneur étranger, pas le Cameroun des Roger Milla, Patrick Mboma ou Antoine Bell en ce début du 21è siècle. À quoi cela sert-il alors de s’appeler “le continent“ si c’est pour retourner dans la case que le Mali, le Burkina et le Niger sont en train d’abandonner?

Africains, efforçons-nous de nous prendre au sérieux en valorisant les talents que nous avons avant de demander aux autres de nous respecter.

Débarrassons-nous du complexe du sauveur blanc!

Jean-Claude Djéréké

0

Veuillez laisser ce champ vide Adresse e-mail *