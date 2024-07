France : Macron doit respecter le verdict des urnes 

Dominique de Villepin, même si je continue de lui en vouloir à cause de Marcoussis où lui, Jacques Chirac et Pierre Mazeaud imposèrent en janvier 2003 les rebelles de Dramane Ouattara au président Laurent Gbagbo après l’échec de leur tentative de coup d’État, je dois reconnaître qu’il m’a bluffé ce matin par la clarté et la pertinence de sa position sur le résultat du second tour des législatives en France.

Pour lui, 1) le Nouveau Front Populaire (NFP) est incontestablement le vainqueur de ces législatives (il est donc faux de prétendre que personne n’a gagné); 2) Macron qui a perdu devrait en prendre acte, c’est-à-dire se préparer à une cohabitation avec le NPF selon la tradition républicaine; 3) un président est là pour respecter la volonté du peuple et non pour faire ce qu’il veut;

4) la politique, c’est la réalité et non ce qui me fait plaisir ou m’arrange.

Si co-gouverner la France avec “La France insoumise” ne plaît pas à Macron, il ne lui reste plus qu’à démissionner et à organiser une présidentielle anticipée.

Le successeur de François Hollande, Olivier Faure, Xavier Bertrand, les excités de Renaissance et les journalistes haineux et corrompus feraient mieux d’écouter et de méditer les sages paroles de l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac au lieu de servir au peuple français des arguties à attraper le diable.

Les Insoumis ne doivent pas se laisser intimider. C’est à eux que revient Matignon.

Jean-Claude Djéréké

0

