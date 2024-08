Ivoiriennes, Ivoiriens, chers Amis !

Il importe d’attirer l’attention de toute la nation sur une rencontre qui vient de se tenir ce vendredi 9 août 2024, à la maison du PDCI-RDA à Cocody Sainte Marie ; elle a réuni la quasi totalité des partis politiques et entités de la société civile, d’abord en opposition ouverte à la gouvernance du Président Alassane Ouattara et de son bloc politique RHDP/RDR, mais surtout qui viennent de prendre la sage résolution de mutualiser leurs efforts dès maintenant dans la recherche d’une alternance au pouvoir d’État à l’issue de l’élection présidentielle d’octobre 2025.

Il y avait onze partis politiques et deux faîtières de la société civile en attendant les nombreux autres déjà impliqués et partie prenante aux travaux préparatoires qui viendront occuper leur place dans les semaines à venir.

Il est à retenir, en premier, que le principe de se mettre ensemble, de s’asseoir côte à côte, de penser et échanger ensemble, est totalement et définitivement admis de tous.

L’histoire de la Côte d’Ivoire a souvent démontré que ce sont les rivalités de préséance, dès l’entame des luttes à mener, qui ont été la gangrène de biens de causes d’intérêt national.

Les Ivoiriens ont reconnu les représentants des deux grandes familles historiques de leur environnement social et politique que sont le PDCI-RDA de Tidjane Thiam et le PPA-CI de Laurent Gbagbo.

Ils ont ainsi perçu le non-dit de cette rencontre, qui baignait dans un petit chant porté par l’air de la salle, sussurant avec insistance : << vous portez la responsabilité conjointe de devoir neutraliser l’élément pertubateur et néfaste que vos divisions ont nourri et porté au plus haut ! >>

<< Et si donc, ensemble et unis, vous déclarez que la première étape de ce chantier de salut national est d’obtenir la mise en place d’un cadre du jeu électoral différent, l’appui et le soutien de tous vos compatriotes vous sont déjà acquis ! >>

<< Les nombreux écueils que vous aurez à affronter et vaincre ensemble dans cette quête d’un cadre électoral totalement autre, dans son concept et ses moyens d’exécution, vous réuniront et vous feront oublier tout ce qui ne vaut pas d être retenu des étapes des luttes politiques du passé >>.

La semaine dernière, le 7 août 2024, le défilé civil et militaire à Grand Bassam a été une réussite, et un véritable régal autant pour les yeux que pour certains hymnes qui surent éveiller joie et nostalgie.

L’objectif de telles opérations, à savoir présenter le plus grand éventail possible des forces vives du pays, d’une part, et convaincre le citoyen qu’il est en grande sécurité dans son être et son environnement, a été atteint, et nous ne saurions priver les protagonistes, acteurs et créateurs du spectacle, des lauriers qui leur reviennent.

Nous n’avons cependant pas pu laisser notre esprit prendre recul et envol, et aboutir à la question primordiale, pour ce qui est de la sécurité de notre territoire et de ses populations vis-à-vis de l’extérieur.

Qui peut attaquer la Côte d’Ivoire, et comment procédera t-il ?

En Afrique de l’Ouest, le seul pays susceptible de mener une telle action pourrait être notre frère, le grand Nigéria, qui, avec plus de 225 millions d’habitants, pourrait aisément en mobiliser jusqu’à un million dans une entreprise militaire hors de ses frontières.

Nous évoquons cela uniquement comme hypothèse d’école, sinon même pour en rire, puisque le Nigéria reconnaît officiellement 2,5 millions de ses ressortissants établis en terre ivoirienne ; et, puisque c’est le lieu d’évoquer << l’anago-plan >> , envisager réellement 4 millions ne serait pas excessif.

Mais ce sont nos amis et frères Nigerians qui riront les premiers d’un tel << nonsense >> , puisque l’insécurité et les attaques jihadistes règnent sans discontinuer en leurs pays depuis plus de 20 ans !

Et, par rapport à cette menace spécifique, qui serait celle à prendre le plus au sérieux en Côte d’Ivoire, surtout que nous y avons eu droit 2 ou 3 fois déjà, une sérieuse réflexion sur les priorités de l’organisation de la défense de notre pays et le choix des unités à privilégier ne s’impose t-il pas ?

Tout ce qui a été déployé à ce défilé militaire du 7 août 2024, à Grand Bassam, ne sera que de peu d’utilité et efficience, si, en pleine nuit ou au petit matin, 15 à 20 mobylettes surgissent dans un village, avec 1 ou 2 tireurs par engin, semant mort et désolation, pendant 30 mn, pour disparaître ensuite aussi rapidement.

Il faut un autre type d’unités de veille et de combat, avec d’autres types d’armes et moyens en mobilité. Nos militaires les connaissent, et il en a été présenté comme échantillons lors de ce défilé.

Et du côté humain, nos soldats pourraient, dans les zones à risque, former des jeunes du pays, qui seront agriculteurs, éleveurs ou artisans en temps normal, mais se révéleront de redoutables combattants dès que les alarmes tinteront.

Ce sont des réflexions à conduire, et nous avons comme matériau d’étude les revers qu’un pays comme le Nigéria, le mieux doté en Afrique Noire en matière de moyens et hommes pour la défense, subit depuis si longtemps. Comme toujours, ayons pour souci de précéder et anticiper. Cela se révélera toujours plus efficace et moins coûteux que l’attente passive.

Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire !

Abidjan, le 14 août 2024

Ministre KOBENA I. ANAKY

Président du MFA

