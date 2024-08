Le mercredi 14 août 2024, le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA) a tenu son premier Bureau Politique de l’année au siège du parti à Cocody. Cette réunion, dirigée par le Président Kobena Innocent Anaky, a rassemblé les membres statutaires ainsi que les délégués des départements et communes. Lors de cette rencontre, le président a rappelé l’importance cruciale de cette période, soulignant que le parti se trouve au « dernier virage avant l’année 2025 » .

Il a ainsi exhorté tous les participants, en collaboration avec le Secrétariat général, à se mettre au travail pour renforcer le MFA et lui permettre de jouer un rôle de premier plan dans l’opposition ivoirienne. L’objectif affiché est clair : contribuer à faire basculer le pouvoir du RHDP/RDR lors des élections présidentielles de 2025.

Pour préparer le parti à cet enjeu, Kobena Anaky a annoncé l’organisation prochaine d’un séminaire de trois jours, au cours duquel chaque délégation départementale enverra cinq membres de ses cellules de formation et de mobilisation. Ce séminaire vise à doter les militants des compétences nécessaires pour revitaliser les structures locales du parti et accroître ses effectifs. « Tout le monde s’accorde aujourd’hui à dire que seul un militant bien formé peut être utile à son parti et à la société ivoirienne », a insisté le Président Anaky. Il a également affirmé que les militants du MFA doivent être parmi les plus compétents, réactifs et pertinents du paysage politique ivoirien, comme cela était reconnu lors des années où le parti était au sommet de son activité.

Anaky Kobena a aussi profité de cette rencontre pour clarifier deux points récurrents dans les discussions entre les militants et les populations. Il a rappelé les raisons pour lesquelles le MFA se trouve actuellement dans une situation difficile, avec une aile affiliée au RHDP, en particulier suite à la dissidence au sein du parti en 2015 orchestrée par des proches du Président Ouattara : « Camarades militantes et militants, vous ne comprenez pas pourquoi, de tous les partis politiques qui ont eu à frayer avec le RHDP, le MFA est le seul à ce jour qui continue de subir toutes sortes d’avanies et de basses manœuvres, pour qu’il n’arrive pas à exercer normalement sur la place publique. Pour le moment, retenez seulement et simplement que c’est dès 2012 que notre parti a commencé à prendre ses distances avec le Président Ouattara; nous l’avons concrétisé en 2014, où le MFA a été le premier parti à dénoncer le fameux appel de Daoukro pour un deuxième mandat présidentiel d’Alassane Ouattara. Retenez donc que ce ne fut pas un hasard si, au fameux congrès extraordinaire de la dissidence au MFA le 12 avril 2015, ce sont des proches du Président Ouattara qui ont assuré l’organisation, les textes et l’intendance au Golf Hôtel. Jusqu’à même la livraison des t-shirts et des banderoles ! Je ne vous en dirai pas plus ce jour, mais je sais que vous avez tout compris ! Retenez donc que le MFA d’Aanaky Kobena est traqué, mais il n’arrête pas et ne baisse pas les bras. Surtout qu’en 2025, nous aurons la faculté de mettre en œuvre d’autres axes déjà arrêtés. Restez donc toujours fidèles et fermes dans votre parti, qui reste votre bien et votre œuvre ! »

Cependant, il a assuré que le MFA, bien que « traqué », reste résilient et déterminé à poursuivre son combat.

Le président du MFA a par ailleurs tenu à rassurer ses militants sur le soutien des autres forces de l’opposition ivoirienne, tout en les appelant à rester fidèles et engagés dans le parti. « Mettez-vous immédiatement au travail, allez vers nos militants et nos populations, pour que, comme les Ivoiriens savent si bien le dire, au fur et à mesure que le MFA retrouvera son poids, ce soient ceux qui ne veulent ni nous voir, ni nous entendre, qui maigrissent en fil de fer ! », a-t-il conclu.

Cette rencontre marque un tournant décisif pour le MFA, qui se prépare à jouer un rôle clé dans les élections présidentielles à venir, avec l’objectif de reconquérir une place de choix sur l’échiquier politique ivoirien.

A.I.

Source : Koaci.com

0

Je recommande ceci

Veuillez laisser ce champ vide Adresse e-mail *