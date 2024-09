Ferro Bally, jadis journaliste à Fraternité Matin, a écrit un texte où il explique bien le traitement que Dramane Ouattara a fait subir à Pascal Affi N’Guessan avant et après 2020 en contant l’histoire de la poule et les grains de blé. Une histoire que je ne connaissais pas.

Selon Bally, Hitler se fit apporter, un jour, une poule qu’il pluma devant son auditoire, puis la laissa partir. Hitler jeta ensuite une poignée de grains de blé en direction de la poule. Celle-ci se mit à le suivre pour se nourrir des grains.

Hitler s’adressa alors à son auditoire en ces termes: “Vous venez de voir de quelle manière on gouverne les peureux, les lâches, les faibles et les idiots. Vous avez vu comment la poule m’a suivi malgré la douleur que je lui ai causée. Je lui ai tout pris, les plumes et la dignité, mais elle me suit quand même en quête de remoulages.”

Si on observe bien le Landerneau de la politique ivoirienne et si on est un tant soit peu honnête, on admettra aisément que le président du FPI n’a pas le monopole de cette indignité ou misère morale qui pousse certains compatriotes à pactiser d’une manière ou d’une autre avec celui qui les a martyrisés hier avec la bénédiction de la France et qui continue de marcher sur eux.

Ceux qui ont fait toutes les concessions au nom du pardon et de la réconciliation comme si on était à l’église ou à la mosquée, qu’ont-ils gagné en retour? Qu’est-ce que leurs “sacrifices” au dieu Ouattara ont apporté au pays?

Pour moi, notre problème numéro un, c’est notre faiblesse devant l’argent et le matériel. Pour fanfaronner et impressionner femmes et parents, on se dit qu’il faut avoir de l’argent et, pour avoir l’argent, on est capable de toutes les vilenies et bassesses et on est prêt à subir toutes les avanies et à avaler toutes les couleuvres.

Ce pays ne s’en sortira que par notre adhésion aux valeurs. Ce pays a besoin d’hommes et de femmes de conviction s’il veut rester debout et droit. Ce pays a besoin de citoyens pour qui la dignité n’est pas un vain mot.

Quand arrivera notre Jerry Rawlings pour débarrasser le pays de toutes les ordures qui le salissent et mettre au pas les crapules qui continuent de se faire passer pour ce qu’elles ne sont pas? J’espère qu’il arrivera avant que beaucoup d’entre nous ne ferment les yeux. En attendant, comment ne pas savoir gré à Ferro Bally de nous avoir rappelé cette belle histoire de la poule qui, bien qu’ayant été martyrisée par Hitler, avait encore le courage de le suivre parce que Hitler lui jetait des grains de blé?

Jean-Claude Djéréké

