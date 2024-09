Du 4 au 6 septembre 2024, un grand sommet Chine-Afrique s’est tenu à Beijing, et a brillé par le nombre exceptionnel de Chefs d’États et de gouvernements de notre continent présents.

La Chine va aujourd’hui à la rencontre du monde entier, non pas avec des canonnières ou des bataillons de fantassins, mais avec le sourire et la bienveillance les plus avenants, tant son propos d’approche est d’un attrait irrésistible.

Oui, nos frères de l’Empire du Milieu n’ont jamais porté la guerre contre un État ou contre des peuples en dehors de leur territoire à eux ; ils n’ont jamais colonisé d’autres peuples ; ils ont pour religion l’échange et le commerce, ils proposent des richesses de chez eux contre d’autres qui sont chez vous, de manière libre et consentie , et ils tiennent à ce que chaque partie se considère gagnante dans la transaction.

Ils vous proposent ensuite de prendre en charge totale le financement et la réalisation de tous vos grands projets de développement, avec des clauses de remboursement très souples puisqu’ils sauront trouver sur votre sol, ou en dessous, les richesses à vous prélever en compensation, toujours dans le même esprit d’échange équitable.

Et, puisque la démocratie à l’occidentale leur est étrangère, et pour éviter tout mélange possible des genres, ils vous assurent qu’ils n’interféreront jamais dans les affaires politiques de votre pays ; mieux, ils n’en parleront jamais ; leur réfèrent sera toujours celui qui occupe le palais présidentiel, et les autorités procédant de lui.

Et, à la fin de l’audience,c’est l’interlocuteur africain lui-même qui se donnera le coup de grâce en pensant aux plus récentes statistiques du système de l’ONU et de l’OIC, qui confirment que les États-Unis d’Amérique sont le premier client de l’industrie chinoise, et que le déficit de leur commerce extérieur vis à vis de ces derniers est cumulativement si élevé qu’on n’envisage même plus à l’équilibrer !

L’Empire du Milieu a déjà investi celui de l’Oncle Sam !

Que l’on soit de Côte d’Ivoire, ou de partout ailleurs en Afrique Noire, accordons nous un peu de recul pour bien étudier ce nouveau partenariat.

Bien qu’il s’inscrive aux antipodes ce que nos ancêtres et aînés ont enduré et subi par le passé, ce partenariat se présente, objectivement, comme une relation obérée dans les rapports de forces, qui sont tout à l’avantage de nos cousins asiatiques.

Lorsqu’ils arrivent, ils ont déjà étudié et cartographié nos territoires et leurs sous-sols, en rapport de tous les angles possibles. Selon les besoins de leur économie et de son expansion, ils savent déjà, dans l’ordre, quelles richesses nous solliciter sur les 20 à 30 ans à venir.

Si, pour une raison quelconque – et ils se garderont bien d’insister ou de porter une quelconque pression – un refus leur était opposé pour tel produit ou telle ouverture, ils resteront de marbre et afficheront la même égale volonté de partenariat.

Parce qu’il y aura toujours, dans la sous région, un autre état africain qui se hâtera de prendre le relais, tant nos ressources et richesses, à défaut de transformation à un niveau avancé, sont les mêmes !

Ce partenaire d’Asie, nouveau cousin et super grand frère, aux bras et moyens tentaculaires, et qui va happer et entraîner toute l’Afrique Noire, n’est certes pas un colonisateur.

Mais il risque de peser plus lourd sur notre potentiel de développement et d’expansion que nos maîtres d’hier, dont il sape les assises depuis des décennies, en mode soft et indolore.

N’aurait il pas déjà calculé que, lorsqu’il aura le contrôle du maximum de nos économies qui sont d’abord pourvoyeuses de matières premières, ce sera à lui que les industriels du monde entier, qui ne respirent que par ces produits, devront s’adresser, en se pliant par avance à ses conditions ?

L’ensemble de l’Afrique Noire doit s’éveiller au fait que l’arrivée en grande pompe de la Chine dans sa sphère est une donne nouvelle, totalement différente de l’ancien rapport colonial, mais qui imposera imagination et sens tactique acéré, pour espérer tirer honorablement son épingle du jeu.

Il sera facile et tentant de souffler immédiatement la trompette de l’unité et de la mutualisation de nos projets et moyens pour espérer contenir cet ouragan.

Mais, depuis 1963 qu’a été créé l’OUA, par les pères fondateurs, combien de réussites politiques en symbiose l’Afrique peut elle se brandir ?

Quant au côté entreprises économiques, industrielles ou agricoles, que pouvons nous citer ? Hélas rien !

L’Occident ne va pas s’effacer, mais va progressivement céder la position de prééminence en nos relations économiques puis politiques à la Chine, toujours grande amie pacifiste mais à l’ADN désormais hégémonique dans les faits.

Ayons à cœur d’insuffler à ce nouveau grand partenariat du 21ième siecle les gènes d’une mutation qui assurera liberté et promotion régulière et décente de nos États et peuples dans l’avenir !

Que l’Afrique Noire soit bénie en ses destins !

Abidjan, le 18 septembre 2024

MINISTRE KOBENA I. ANAKY

Président du MFA

