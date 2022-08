N’guessan Lomé Lauraine : “Je veux me faire un nom dans le monde de la mode”

MODE

Elle est connue des observateurs et autres amoureux du monde de la création de mode et accessoires, elle est mannequin (podium et model photo). Un métier pour lequel elle a nourri une forte aspiration depuis l’enfance.

N’guessan Lome Lauraine, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, nourrissait déjà toute petite, le rêve d’être sur les affiches publicitaires et passer à la télé, parce qu’elle voyait des défilés sur le petit écran, toute chose qui l’avait davantage motivée. Et nous pensons que ces objectifs sont atteints, ou, à tout le moins, ceux-ci semblent l’être, étant donné d’autres défis restent encore à relever.

Malheureusement, ayant pris à bras le corps ce métier en 2018, Lauriane n’en vit pas pleinement encore, à cause de la rareté des défilés.

Pour combler le manque sur la rentabilité financière escomptée de sa passion, Mademoiselle N’guessan confectionne des accessoires qu’elle vend, non sans notifier qu’elle est propriétaire d’une ferme, et projette de mettre en place d’autres petits projets.

Le mannequin ne se décourage pas pour autant, car forte d’une expérience enviable qui se résume en des collaborations à succès avec des créateurs tels que Carlos Desaul lors de son évènement Etnik Mode, Michel Yakiss ou encore Ouli Pat, et qui pèsera dans les critères de choix des futurs solliciteurs de ses services.

“Je veux me faire un nom dans ce domaine. Et je veux être connue de tous et ainsi j’aurai peux être la chance d’être parmi les mannequin célèbres de mon pays et pourquoi pas du monde”, nous a-t-elle confié.

Âgée d’une vingtaine d’années et mesurant 1.86m, N’guessan Lome Lauraine est un pur talent culturel ivoirien, qui a beaucoup à offrir à la Côte d’Ivoire et à l’Afrique.

Avec topvisages.net

