Organisée par l’Association WE ART AFRICA//NS et la participation de AAC55, avec le soutien de nombreux partenaires nationaux et internationaux, la 1ère édition du Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM) se tiendra du 9 au 12 février 2023. Visant à promouvoir la littérature africaine auprès d’un large public et à favoriser les échanges entre écrivains, éditeurs et lecteurs, le FLAM promet d’être une occasion unique de découvrir les talents littéraires de l’Afrique et de célébrer la diversité culturelle du continent.

A l’initiative de 4 passionnés de culture, Mahi Binebine (artiste plasticien et écrivain marocain), Fatimata Wane Sagna (journaliste à France 24 et fondatrice de AAC55), Hanane Essaydi (professeur de littérature africaine à Marrakech) et Younès Ajarraï (acteur culturel marocain).

Au programme du FLAM 2023, de nombreuses activités pour tous les âges et pour tous les goûts. Des débats, des conférences, des tables rondes et des ateliers permettront aux festivaliers de découvrir les différentes facettes des littératures africaines et d’échanger avec des auteurs de renom venus de toute l’Afrique et de ses diasporas.

Le festival accueillera également des expositions de livres et d’art plastique, ainsi que des projections de films et des concerts de musique. Des stands seront également mis à disposition des festivaliers pour pouvoir acquérir des livres et rencontrer des auteurs lors de séances de dédicaces.

Pour la première édition du FLAM, une quarantaine d’auteurs arabophones, francophones et anglophones de toute l’Afrique et de ses diasporas sont attendus. Parmi les auteurs de renom invités, on retrouvera JMG Le Clézio, Achille Mbembé, Lilian Thuram, Jennifer Richard, Ken Bugul, Makenzy Orcel, Fouad Laroui, Rodney Saint-Eloi, Louis-Philippe Dalembert, Sami Tchak, Fawzia Zouari, Mohammed Bennis, et bien d’autres encore.

Le Festival du Livre Africain de Marrakech s’inscrit dans la lignée des grands festivals littéraires internationaux et vise à mettre en lumière le dynamisme et la créativité des littératures africaines, tout en favorisant les échanges culturels et les rencontres entre les différentes communautés de l’Afrique.

