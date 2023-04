Suite à une production de Netflix où une femme noire tient le rôle de la femme pharaon Cléopâtre VII, une polémique est née sur l’apparence réelle de cette reine. Nous allons répondre à la question de savoir si elle était noire ou non. Mais avant de l’adresser directement, il faut dire une chose : Cléopâtre n’est pas si importante pour l’Afrique.

Il y a 2365 ans, le pharaon Sendjemibré (Nectanebo II) de la 30e dynastie était renversé par les Perses. Avec lui s’achevaient 3500 ans de règne des pharaons autochtones, noirs, dont l’histoire commençait il y a au moins 5800 ans à Qustul, à la frontière égypto-soudanaise actuelle.

C’est cette période qui va des Shemsou Horo, c’est à dire les tous premiers pharaons à Qustul au sud, jusqu’à Sendjemibré, qui est le cœur de la civilisation égyptienne.

10 ans après la défaite de Sendjemibré, les Grecs sous Alexandre le Grand ont pris l’Egypte, et l’ont gouvernée pendant 300 ans. Cléopâtre VII était issue de cette lignée grecque.

Les rois et reines qui ont régné à cette période n’ont fondamentalement pas d’intérêt pour l’Afrique. Raison pour laquelle nous n’avons pas consacré d’articles à Cléopâtre et eux. On doit ceci dit souligner, que les Grecs ont laissé la culture pharaonique prospérer, tout en la copiant largement pour continuer à bâtir la civilisation grecque. Archimède en sait quelque chose. Les connaissances qu’on lui attribue, il les a plagiées chez nos ancêtres à cette époque, comme d’ailleurs Pythagore, Thalès et Platon bien avant lui.

Ce qui est le plus intéressant pour la période grecque en Egypte, ce sont les savants égyptiens, les constructions, la pensée etc… tout cela était resté essentiellement africain.

Qu’en est-il donc de Cléopâtre ?

Il n’existe pas de description écrite qui mentionne la couleur de peau de Cléopâtre VII. Dernière des pharaons grecs, ses ancêtres s’étaient en 300 ans mélangés avec les Egyptiens. Cela se voit à travers le squelette de sa sœur la reine Arsinoé IV. D’après les analyses de l’Université de Vienne, Arsinoé IV était métisse, de mère noire africaine. Elle avait le même père que Cléopâtre. Ce dernier était grec mais avec peut-être une parenté africaine aussi. On ne sait pas à quoi ressemblait la mère de Cléopâtre.

On a des gravures et sculptures de la reine qui montrent une femme noire égyptienne typique et d’autres une femme blanche européenne. Par ailleurs, fait rare pour les souverains grecs en Egypte, Cléopâtre VII parlait la langue égyptienne. Grace à sa mère ?

Tous ces éléments ont conduit beaucoup à penser que Cléopâtre VII était métisse. C’est ce que nous pensons également, tout comme le Pr Van Sertima avant nous.

L’image que vous voyez est la reconstitution informatique du visage de Cléopâtre VII par l’Université de Cambridge, en mettant ensemble toutes les gravures et sculptures faites d’elle à son époque. Le résultat est, d’après l’Université de Cambridge, une femme métisse.

On n’est donc sûr de rien, mais que Cléopatre VII eut été métisse, est la plus grande probabilité à ce jour.

Encore une fois, concernant l’Egypte, l’intérêt pour l’Afrique ce sont les dynasties autochtones et soudanaises, et les grandes figures de la civilisation égyptienne : Naré Mary (Narmer), Mentuhotep, Khakaouré Sen Ouserè (Sesostris III), Yahmessou (Ahmosis I), Yahmessou Nafooré Tiiry (Ahmès Nefertari), Hatchepsout, Menkheperrè Djehouty-Messou (Thoutmosis III), Imanahotep Hakaousè (Amenhotep III), Tiyi, Akhenaton, Ramessou Maryimana (Ramsès II) etc… Tous étaient noirs et sont le cœur de la civilisation égyptienne, sans doute aucun la plus grande civilisation de l’histoire. Source : Lisapo ya Kama-Histoire Africaine

Pour lire notre article sur le caractère strictement noir et africain des Egyptiens anciens, cliquez ici https://www.lisapoyakama.org/les-egyptiens-de-lantiquite…/

0