À propos de la mention de Jésus-Christ, le dieu des esclavagistes blancs, lors du dernier meeting du PPACI à Paris

Lors du dernier meeting du PPACI qui s’est tenu samedi 29 juin à Paris, deux intervenants ont cité Jésus-Christ, le dieu des esclavagistes blancs, dans leurs discours. Ce fait, qui pourrait sembler anodin pour de nombreux Africains, révèle en réalité le degré d’aliénation des Noirs et de leurs dirigeants. Deux responsables politiques, celui du PDCI-RDA et celui de GPS, ont mentionné Jésus-Christ dans leurs interventions. Cela suggère qu’ils ignorent le véritable sens du combat pour la libération de l’Afrique qu’ils prétendent mener.

Il est inconcevable qu’un Noir ait pour dieu un Blanc. Cela va de soi. Jésus-Christ est un personnage fictif devenu le dieu des catholiques par la volonté de l’empereur Constantin, qui avait des ambitions politiques visant à unifier l’Empire romain sous une seule foi. De fait, Jésus-Christ n’a pas toujours été considéré comme le dieu des catholiques. Des querelles au sein de l’Église primitive ont marqué les débats sur sa divinité avant que Constantin l’instaure.

C’est ce dieu qui a été imposé aux Africains par le biais de la traite négrière, de l’esclavage et de la colonisation. L’Afrique étant le berceau de l’humanité et de la civilisation, il est logique que la religion y soit née. D’ailleurs, l’Histoire Générale de l’Afrique, dans son volume 2, enseigne que la religion est une des contributions philosophiques de l’Égypte. En effet, d’après cet ouvrage, « l’influence religieuse égyptienne sur certains aspects de la religion gréco-romaine est particulièrement évidente pour l’historien, comme en témoigne la popularité de la déesse Isis et de son culte dans l’Antiquité classique. » En clair, le christianisme est un plagiat de la religion des Égyptiens noirs. Le christianisme s’est fortement inspiré de la mythologie des Égyptiens noirs, et les notions de naissance virginale, de résurrection et autres concepts sont d’origine égyptienne, repris dans la civilisation gréco-romaine.

Jésus-Christ n’est donc pas Dieu. Les Noirs ont été les premiers à croire en l’existence d’un être suprême, créateur de l’univers. Le christianisme est un instrument de domination introduit aux Noirs, symbole de la suprématie blanche qui transforme les peuples colonisés en aliénés spirituels. Perpétuer les religions esclavagistes au sein de la communauté noire revient à pérenniser la domination blanche et arabe sur ce peuple. Il est temps que les politiciens africains brisent les chaînes de l’ignorance pour que leurs discours de libération soient cohérents. La renaissance de l’Afrique en dépend.

Axel Illary

