La liberté pour tous

Les Américains sont en fête aujourd’hui parce que le 4 juillet commémore la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776 des États-Unis vis-à-vis de la Grande Bretagne. La Déclaration avait été écrite par Thomas Jefferson après des violences contre les autorités britanniques qui voulaient imposer un plus grand contrôle sur les colonies américaines.

Les Américains ont eu besoin de l’aide directe et indirecte de la France pour gagner cette guerre d’indépendance.

Depuis 2017, 4 pays africains (Centrafrique, Mali, Burkina et Niger) sont en lutte contre la France qui contrôle et exploite leurs territoires sans rien faire contre la misère et l’insécurité. Ils ont fermé RFI et France 24 qui propageaient des informations non fondées, chassé les ambassadeurs français qui essayaient de monter la population contre les dirigeants des pays du Sahel, exigé le départ des troupes occidentales qui faisaient autre chose que lutter contre le terrorisme.

La Russie de Vladimir Poutine est en train d’aider ces pays à sortir la tête de l’eau et certains Français et Africains (ignorants et larbins) osent parler de sentiment anti-français et de la volonté des Russes de coloniser l’Afrique.

On ne peut pas commémorer et célébrer l’indépendance des États-Unis et en vouloir aux Centrafricains, Maliens, Burkinabè et Nigériens qui veulent prendre leur destin en main, à moins de penser que la liberté et la souveraineté ne sont bonnes que pour les Blancs.

Les hommes et les peuples ne doivent pas avoir des principes à géométrie variable.

Bonne fête aux Américains et bon courage aux Centrafricains, Maliens, Burkinabè et Nigériens!

Jean-Claude Djéréké

