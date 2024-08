En visite en République démocratique du Congo, du 31 janvier au 3 février 2023, le pape François a évoqué le manque de volonté des Africains de prendre leur indépendance, rappelant une expression en italien qui dit que l’Afrique est faite pour être exploitée. À cette occasion, le chef des catholiques a dénoncé le sort des populations noires, victimes de ségrégation à travers le monde, sans mentionner la responsabilité de l’Église dans le racisme anti-noir, mais il a le mérite d’avoir mis en lumière une absence d’initiatives de la part de ceux-ci pour leur propre libération.

Peut-on réellement parler d’indépendance lorsque nous continuons à entretenir les vestiges de la colonisation ? Les accords considérés comme secrets, le franc CFA, la monnaie coloniale, les bases militaires françaises en Afrique, l’utilisation de la langue du colon, l’éducation dans les programmes scolaires selon la vision de la France, etc., sont autant d’éléments qui nous maintiennent sous la domination impérialiste. Mais ce n’est pas tout. Il y a surtout les religions esclavagistes, porteuses des civilisations occidentale et arabe, que nous pratiquons en Afrique noire et qui nous aliènent culturellement et spirituellement. Comment dès lors peut-on se proclamer libres quand notre spiritualité dépend de ceux qui nous ont soumis ? L’indépendance s’arrache. C’est une réalité incontournable. Et l’historien Laurent Gbagbo le rappelle à juste titre dans son ouvrage « Réflexions sur la conférence de Brazzaville », qui met à nu l’imposture des soi-disant indépendances à travers une décolonisation qui n’a jamais eu lieu. Il écrit : « Un fait saute manifestement aux yeux, c’est que jamais la Conférence de Brazzaville n’a été convoquée pour discuter de l’affranchissement des peuples coloniaux. Cela n’a pas été et cela ne pouvait pas être pour la simple raison que dans l’histoire aucun pays colonisateur n’a jamais décidé d’affranchir les peuples qu’il exploite et qui font sa richesse, sa puissance, sa grandeur. Pour que la décolonisation soit effective, il faut qu’elle soit le fait de ceux qui souffrent de la colonisation, et il faut qu’elle s’attaque radicalement à tous les aspects de la colonisation et du colonialisme : aspects idéologique, politique, économique et culturel. »

À la lumière de ce qui précède, il est impératif pour les Noirs de prendre leurs responsabilités. La véritable autonomie ne peut être obtenue sans une rupture totale avec les chaînes coloniales qui continuent de nous entraver. Il est temps de rejeter les influences impérialistes et d’assumer notre destin. La libération culturelle, spirituelle, économique et politique doit être une priorité. Seule la prise de conscience collective et une action résolue permettront de briser définitivement les liens de la domination et de réaliser notre indépendance.

Axel Illary

