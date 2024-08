Ivoiriennes, Ivoiriens, Chers Amis !

Nous avons dû concéder un retard d’un jour dans l’édition de notre message hebdomadaire ; cependant, comme cela nous donnait le loisir d’écouter le message traditionnel du Chef de l’État à l’occasion de la célébration de la fête nationale, nous avons estimé que cela ne pouvait que se révéler d’un apport positif pour notre plateforme hebdomadaire d’échanges.

Hélas, mille fois hélas, pour ce message du 7 Août 2024, à un an des échéances électorales de 2025, seuls ceux des Ivoiriennes et Ivoiriens, qui s’entêtaient dans les ciments de la naïveté la plus juvénile, n’eurent que leurs yeux pour pleurer.

L’Empereur Ouattara a culminé, dans sa posture de composition vis-à-vis de ce sujet, en ne l’évoquant même pas, comme s’il n’avait nul droit au chapitre. Et tous ceux, en Côte d’Ivoire comme à l’extérieur se dépêchaient , de s’installer confortablement devant un écran de télévision pour prêter ouïe et attention à ce grand moment de communication, du gouvernement au pays , où les grandes lignes d’action, pour l’année à venir, sont dessinées, n’en crurent pas leurs oreilles lorsqu’en moins de 20minutes, l’Empereur engagea les propos de la fin.

Mais, justement, c’est ce dont il n’a daigné parler qui monopolisait l’attention et l’intérêt des Ivoiriennes et Ivoiriens.

Mais, diantre, pourquoi devrais- je parler de ce que nous savons et partageons tous déjà ?

Pensez-vous que mes grands moutons en chef organisent, chaque fin de semaine, et partout en Côte d’Ivoire, des cérémonies coûteuses à ma gloire si je devais me retrouver dans un an « ancien monarque ? » Quelle infamie !

Vous, Ivoiriennes et Ivoiriens, gagneriez énormément à comprendre, et même imiter, ces belles figures de mes étables que vous ne cessez de railler ! Eux ont eu le privilège d’être initiés, de mes propres soins, à la liturgie du « chant du silence ».

Elle est conçue sur le principe d’établir que, dans l’univers sous mon autorité les gens doivent discuter sans se parler, pendant que d’autres doivent entendre sans s’écouter…

Oui l’empereur sera candidat en 2025, les grands moutons et moutons en chef le bêleront à tue-tête, et en avant pour une présidentielle où il maintiendra en l’état le cadre électoral, et la CEI, et où tous les potentiels candidats qui attendent une mesure de lui pour être éligibles et inscrits sur la liste électorale peuvent poursuivre leur rêve éveillé !

Heureusement qu’en face, au niveau de tous ceux pénétrés de longue date en leur âme et chair de la certitude que le Président Alassane Ouattara n’est au service ni du pays, ni de ses populations, les lignes viennent de bouger de façon significative, sinon même déterminante.

Le 14 Juillet dernier, à Bonoua, la voix du PPA-CI, la dernière attendue pour tenir pour acquise la volonté de tous à unir les efforts pour aboutir à une victoire électorale contre Ouattara et son RHDP, à fin 2025, a retenti du plus beau timbre ;

Et, ce vendredi 9 août, se tiendra une conférence, au nom de tous, et, symboliquement, à la maison du PDCI-RDA à Cocody.

Les grandes lignes d’action commune se révèleront progressivement, et tous les partis politiques et organisations de la société civile devront veiller à toujours privilégier la lutte pour obtenir qu’enfin, en Côte d’Ivoire, un cadre électoral autonome et indépendant du pouvoir exécutif soit en charge totale du processus électoral.

Les leaders devront toujours garder à l’esprit que la volonté partagée d’eux tous de se mettre ensemble porte, pour la population, la flamme toute particulière qui est celle de leur espoir de délivrance et de retour à une véritable société d’union et de vivre ensemble, elle s’est volatilisée depuis une quinzaine d’années…

C’est, surtout, tous ensemble et formant un bloc d’expression et volonté politique solidaire que l’opposition aura des chances d’obtenir que les élections, la grande compétition publique et politique qui délègue à des entités et individus la responsabilité d’être à l’organisation et à la gestion des affaires du pays pendant des années,ne se déroulent pas encore dans le cadre unilatéralement tracé par l’adversaire.

Que ce 7 août 2024 s’inscrive dans les destinées de la Côte d’Ivoire et de ses peuples comme point de départ de nouvelles luttes pour de grandes espérances.

Que vivent la Côte d’Ivoire et ses peuples !

Fait à Abidjan le 08 Août 2024

Ministre Kobena I. Anaky

Président du MFA

