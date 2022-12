L’histoire nous a démontré que les religions (étrangères)n’ont pas su fédérer le peuple noir

Le Pan-Africain n’est ni bon ni mauvais, ce n’est pas mon propos. Le désir d’unicité économique et géo-stratégique a été prôné par nos plus grands leaders à commencer par : Marcus Garvey, Sankara, Lumumba, Kwame Krumah etc. Et c’est une très bonne chose.

Je ne rejette pas le Panafricanisme en soi. Je dis juste que le Kemitisme (puisque c’est le terme employé) ajoute l’aspect spirituel dans ce COMBAT d’unicité. Certains trouverons que cet aspect est nécessaire, car les religions nous on divisés, d’autres diront que ce n’est pas nécessaire, que l’on peut unir l’Afrique sans cet aspect spirituel.

Mais les faits sont têtus et l’histoire nous a démontré que les religions n’ont pas su fédérer le peuple noir (le chrétien noir ex: Congolais se sent différent du noir musulman ex: Sénégalais).

Or aujourd’hui nous savons que nous avons un lien spirituel ancestral commun. C’est ce lien qu’il nous faut retrouver et développer pour nous fédérer.

Moi la Malienne je sais que j’ai beaucoup plus de similitudes culturelles et spirituelles avec un Congolais ou un Ayitien qu’avec un Maroccain par exemple ou un Algérien. Moi la Malienne quand le Kongo ou l’Ayiti sont touchés, j’ai mal, je souffre dans ma chair de ce qui se passe là-bas en ce moment même.

Mais vous preférez envoyer votre argent pour aider les Palestiniens ou les Lybiens ?

Et vous ne vous sentez pas concernés par Ayiti ou le Kongo parce qu’ils ne sont pas de la même religion que vous ? Pourtant nous sommes bel et bien liés.

Comment on va s’unir alors?

C’est de ça dont il s’agit.

Je viens en paix 🙇🏾‍♀️🙇🏾‍♀️🙇🏾‍♀️

Fulla Musso

0