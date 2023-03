De plus en plus nombreuses, il est vrai, les études linguistiques africaines donnent cependant, de nos jours, l’impression de tourner constamment en rond, pour autant que les langues africaines, anciennes et modernes, ne soient appréhendées, jusqu’ici, qu’au seul plan ethnographique, selon une logique synchronique ” a-temporelle “. Or, dès 1925, le grand comparatiste français Antoine Meillet avait prédit que toutes les ” langues nègres de l’Afrique ” reposaient sur ” une même langue originelle “. L’ouvrage que voici marque assurément un tournant décisif dans le domaine linguistique africain. Il démontre, avec une méthodologie tout à fait sûre et une maîtrise tout aussi admirable des faits, que l’égyptien ancien, le copte et les langues négro-africaines modernes ont une origine commune. Ainsi la linguistique historique, à peine esquissée en Afrique noire, peut effectivement prendre naissance et essor, sur le continent africain, à partir de cet ouvrage de référence dont l’envergure scientifique honore, en vérité, la recherche africaine, et en fait, d’évidence, une encyclopédie de la linguistique générale africaine.

Date de publication : 1993

Date de publication : 1993 Format : 15,5 x 24 cm • 399 pages

Format : 15,5 x 24 cm • 399 pages ISBN : 2-7384-1347-1

ISBN : 2-7384-1347-1 EAN13 : 9782738413475

0