Mais, d’où vient donc cette mentalité de colonisé éternel, d’éternel es- clave, cette mentalité manifestement nourrie par un complexe d’infério- rité énorme, terrible et permanent ? Les racines de ce mal profond doivent bien se trouver quelque part, cela ne peut pas être dû simplement au ‘‘ha- sard’’, car pour qu’une collectivité aussi vaste que la population africaine puisse, dans la majeure partie d’elle-même, être contaminée par un tel complexe, c’est que l’injection de ce poison à l’intérieur de son corps a étébien planifiée, parfaitement orchestrée à des moments précis de son his- toire et réalisée par certains acteurs dont le but était que ce grand corps soit parasité, affaibli, paralysé et rendu malade par ce poison, afin qu’il ne se développe que lentement ou même pas du tout. Ce fait est clair et net, sinon jamais un tel malaise n’aurait pu se produire dans un corps pareil.

Ce mal est profond en Afrique et s’il nous atteint aussi profondément, c’est parce que ce continent a été complètement assimilé et ceci aux niveaux de tous les ordres : religieux, politique, économique et social. Aucun autre peuple sur terre n’a vécu une telle assimilation, aucun !

De ce fait il est intéressant de faire une analyse approfondie des maux qui habitent ce corps et d’en détruire une fois pour toutes les importants germes responsables de cet état de fait.

C’est l’objectif essentiel de ce livre.

Dès lors, il est question dans cet ouvrage de regarder, d’aussi près que possible, les grands éléments responsables de ce mal africain. Avant tout commençons par étudier l’assimilation religieuse de l’Afrique, car elle a été la porte ouverte à ses autres assimilations : politique, économique et sociale. En effet l’assimilation religieuse a été l’instrument par excellence de ces autres assimilations. Elle a servi – durant l’esclavagisme comme durant la colonisation – à engendrer la perte d’une très grande partie du patrimoine culturel authentique de l’Afrique ; elle a suscité le racisme continuel à l’égard de la race noire, mis en place le statut d’infériorité des noirs dans la société actuelle et, en général, tous les préjugés à l’encontre de l’homme noir.

L’étude du passé n’est intéressante que pour savoir où nous en sommes aujourd’hui… justement à cause de ce passé, et quelles mesures sont à prendre, maintenant, pour aboutir à une réelle décolonisation. Car l’état de ‘‘colonisé’’ est avant tout d’ordre mental, et qui dit mental, dit obli- gatoirement ‘‘spirituel’’ et/ou ‘‘religieux’’ ; la colonisation économique et politique ne peut être rendue possible que si l’on est, en amont, déjà ‘‘mentalement’’ colonisé.