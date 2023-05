D’après la tradition païenne, qui calcule les ères selon les précessions des équinoxes de printemps, en fonction des signes du zodiac, les temps seront là quand l’humanité sera entrée dans l’ère du Verseau, dans l’ère de la connaissance, l’eau versée sur l’humanité symbolisant la connaissance ou la révélation – celle des choses ignorées jusqu’alors – qui se trouve déversée sur notre humanité. L’ère de Jésus était l’ère des Poissons, précédant l’ère du Verseau, qui selon le calcul des précessions des équinoxes de printemps a commencé en 1945, coïncidant ainsi avec l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima, ou en d’autres termes l’entrée de l’humanité dans l’ère de la connaissance scientifique au niveau des univers particules.

Selon le Bouddhisme, le Nouveau Bouddha d’Occident, appelé le ‘‘Maitreya’’ [appelé aussi ‘‘Mirokou’’ dans la branche japonaise enseignée par l’école Shingon], apparaîtra dans un pays dirigé par le roi des coqs 3.000 ans après la mort de Bouddha. Il est clair et net que, dans l’histoire, le pays du coq c’est la France. Donc pour le Bouddhisme ‘‘le Messie’’ naîtra en France. Les girouettes en formes de coq ont été inventées en France. Les français furent longtemps appelés ‘‘Gaul’’ [Gaulois] et en latin, langue dominante de l’époque, coq se dit ‘‘Gallus’’. Le coq est le symbole de la France, gravé par exemple sur les médailles d’honneur données par le gouvernement français. La mascotte de la coupe du monde de football en France était le coq, et les joueurs ou sportifs français des équipes natio- nales portent un coq sur leurs maillots.

Donc, pour le Bouddhisme le ‘‘Messie’’ ou ‘‘Maitreya’’ doit naître en France et il doit arriver à cette époque-ci ; en plus il y a eu en France un Chef d’État nommé ‘‘de Gaulle’’ [son nom est encore plus proche de ‘‘gallus’’ la traduction latine du mot ‘‘coq’’] et sans manquer de respect à sa mé- moire, on peut quand même rappeler que ce Général, Président de la République française, était fier comme un coq et se prenait vraiment pour ‘‘le roi des français’’ lorsque, après avoir mené ses troupes à la victoire contre les Nazis, il devint en Août 1944 le Chef du 1er Gouvernement fran- çais d’après la seconde guerre mondiale (!).

En résumé, pour le Bouddhisme la période de l’avènement du Messie c’est maintenant et c’est en France qu’il doit naître ou qu’il est né et on pourrait même dire que la conception de ce Messie devrait se situer vers 945, après l’arrivée du Roi des coqs au pouvoir, en l’occurrence ici Mr. Charles de Gaulle. En interprétant le monument du roi Asoka, selon la branche bouddhiste du Nord de la Corée, et d’après son calendrier, l’année actuelle 2.003 [au calendrier mondial… chrétien] c’est l’année bouddhiste 3.030, soit déjà 30 ans au-delà du 3.000ème anniversaire de la mort de Bouddha, donc le ‘‘Messie’’ ou ‘‘Maitreya’’ devrait être là maintenant, en chair et en os, physiquement présent sur notre planète Terre… et d’origine française.