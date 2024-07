Lancement de la 8e édition du Prix francophone de l’innovation dans les médias par RSF, l’OIF et France Médias Monde

L’appel pour le Prix francophone de l’innovation dans les médias s’adresse à toutes les initiatives médiatiques (radio, télévision, presse écrite et nouveaux médias) des 88 États et gouvernements membres de la Francophonie, qui ont su développer des offres innovantes prenant en compte les nouveaux modes de consommation et d’accès à l’information et traitant des questions et préoccupations chères aux populations francophones.

Les lauréats, désignés par un jury composé de représentants de l’OIF, de France Médias Monde et de RSF, ainsi que d’autres personnalités du monde des médias francophones, recevront une dotation de 15 000 euros (1er prix), 10 000 euros (2e prix) et 5 000 euros (3e prix).

Le Prix sera remis début octobre, en marge du Sommet de la Francophonie dont le thème est « Créer, innover et entreprendre en français ».

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 26 août 2024.

Les pièces consultatives du dossier de candidature sont disponibles depuis le site Internet de l’OIF.

Les candidats peuvent soumettre leur projet en ligne aux adresses suivantes :