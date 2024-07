Ouverture des J.O. à Paris : Quand les LGBT et Macron défient le monde !

Ivoiriennes, Ivoiriens, Chers Amis !

La cérémonie d’ouverture des 128 iemes Jeux Olympiques, qui vient de se tenir à Paris (France) ce Vendredi 26 Juillet 2024, est pour le monde entier le grand événement ; et le sport, en tant que spectacle à servir à tous, aura été utilisé avec art,brio et créativité, pour faire passer au monde entier quelques messages que la France “griffée” Emmanuel Macron, et tous ceux de sa chapelle, en Occident, voudront forts et pionniers, annonciateurs de nouvelles ères qui s’ouvrent à l’humanité.

Vous aurez beau jeu, Ivoiriennes et Ivoiriens, de me couper court le propos, en me faisant valoir que ce grand événement se passe dans la lointaine Europe, à près de 5000 km de nos forêts et savanes d’Eburnie, et que nous avons, ici, à demeure, nos propres bobos et soucis du quotidien à gérer.

Ce à quoi je vous répondrai que, sur les plus de 2 milliards d’humains à avoir suivi ce défilé, en direct ou en différé, une grande partie se trouve en Afrique, où notre jeunesse est désormais autant “accro

“, que celle des autres continents, aux appareils qu’ils ont sans cesse en mains et sous les yeux ; et qui sont désormais leur interlocuteur et cadre de socialisation, avant même la famille.

Et, puisque vous conviendrez avec moi que tout ce qui intéresse notre jeunesse, qui est la génération à venir, doit nous concerner jusqu’à l’obsession, revenons sur deux des plus grands messages projetés à la face du monde entier depuis la Seine et ses rives en île de France.

Tout d’abord, le monde entier a été pétrifié par la violence et la sauvagerie de l’assaut frontal porté contre la chrétienté, et les dénégations ou contre justifications timides, sinon même désinvoltes, ne corrigeront jamais cette offense.

Surtout que la scénographie étant en préparation depuis de long mois, il est impossible d’alléguer un quelconque petit raté de mise en scène.

Le grand metteur en scène devant l’Eternel, qui a bien installé un espace olympique à Saint Denis, en face de la Basilique qui est l’un des sites touristiques les plus visités de France, savait il que ses sous-sols abritent les sépultures des Rois de France, dont un certain Louis, qui voua son existence à la chrétienté et sera canonisé ?

Le Comité International Olympique, soit les 206 nations présentes, d’une part, et les 75 millions de Français, d’autre part, ont-ils ensemble mobilisé la somme mirifique de 6000 milliards CFA, qui donne le tournis à tous les pays d’Afrique et en développement, pour que celui qui trône à l’Elysée puisse user de son privilège d’hôte pour humilier au grand jour les 2,6 milliards de personnes qui, sur cette terre, se vivent chrétiens ou s’en réclament ?

C’est une nouvelle orientation du concept de démocratie et de respect de l’autrui que le pays qui se prévaudra éternellement d’avoir fait don de la Déclaration des Droits de l’Homme à l’humanité nous annonce !

La nécessaire tolérance et de nombreux facteurs sociaux ont noyé la réaction qui était attendue des chrétiens de France, et, avec eux, ceux du monde entier ; il ne reste plus qu’à attendre que les deux autres religions révélées, l’Islam et le Judaïsme, également fortement installées en France, miraculeusement épargnées cette fois-ci, soient elles aussi prises pour cible.

Oui, terminons sur ce point en concluant que, ce 26 juillet 2024, la nouvelle France a ouvert, au monde, les portes de la << démocratie de l’impertinence universelle >> !

Il y a eu, ensuite, ce qui a été la plus grande proclamation mondiale, à ce jour, de l’univers LGBT, qui ne cesse d’étendre ses tentacules sur un nombre de plus en plus grand de pays, de nations et de cultures.

Les séquences consacrées à l’homosexualité, ou au mixage des genres, sont-celles qui ont été conçues, étudiées et mises en scène pour voler la vedette à tout, et tout le monde reconnaît aux réactions que le commanditaire a réussi son coup.

Leur génie et leur force réside dans leur audace conquérante ; elle leur donne le courage de s’imposer à ceux qui ne sont pas encore de leur bord par la violence de communication, les mettant d’emblée en position de faiblesse ou de devoir de justification.

La nouvelle orientation que veut donner à notre terre et à son humanité ceux qui, depuis des décennies, œuvrent inlassablement à déconstruire et enterrer toutes les valeurs que les hommes, le long de leurs millénaires et siècles d’histoire, crurent avoir progressivement forgé et acquis avec patience, et dans l’endurance des épreuves, en infligeant tant de tortures et de destructions à leurs différentes communautés ; mais plutôt que la paix, les nombreux tableaux allégoriques que cette longue et dispendieuse cérémonie d’ouverture a mis en scène. Ne sont ils pas annonce de drames et crises dans le futur ?

L’on a pu croire que le nouveau monde LGBT était né d’une volonté des personnes vivant, dans la douleur, la frustration et le ban de la société suite à une orientation sexuelle différente de la normale ou courante admise ; il leur fallait crier et assumer leur révolte, et demander aux “autres” de les accepter tels qu’ils sont. Et, vu sous cet angle, ce sujet ne pouvait absolument pas être étouffé sous les foudres de la doxa sociale dominante ; et les esprits ouverts et nourris de tolérance se sont spontanément mobilisés en soutien au combat de ces “victimes”.

Mais l’on est obligé de voir que c’est un autre monde, une autre condition de l’humain que l’on vient de nous proposer. Et sa première arme sera la brutalité, la violence, l’intolérance totale, ce nouveau monde doit s’imposer et régner, il est à accepter, et point final. L’on ne peut pas expliquer autrement qu’une petite élite dirigeante en France puisse s’arroger le droit d’imposer à des millions de citoyens qui ne se reconnaissent d’ailleurs plus en elle, d’aller si loin dans la provocation.

Et, ainsi que procède toute dictature qui veut croître, ce groupe se doit de rallier à lui tous les groupes du grand corps social qui se trouvent en situation d’insatisfaction ou de minorité, ployant sous l’injustice et le déni de sa reconnaissance en tant que citoyen au même niveau que les autres.

Sur ce point, tous ceux qui ont suivi la cérémonie n’ont pas manqué de relever le grand nombre, sinon même le surnombre, de protagonistes et acteurs noirs ou métissés, notre diaspora étant ainsi mise en avant.

Les nôtres et leurs descendants sont là bas, coupés de nous, et évoluent dans un environnement qui, en dépit des apparences et règlements, ne les met pas dans les mêmes conditions que ceux d’origine blanche et caucasienne, pour bien vivre et s’émanciper. Ils sont, à tous les échelons de la société, victimes d’une ségrégation aussi tenace que féroce, et leur accès à une vie décente et épanouie en est raréfié.

Il se trouve que la grande activité du show business, chanson, danse, théâtre, cinéma, etc…, où il est sûr qu’ils excellent en grande majorité, est totalement contrôlée et gérée sous le manteau par une minorité de magnats qui sont de l’univers de ce metteur en scène et pas loin de l’actuel chef de l’état de France.

A cette partie de notre peuple, à laquelle nous ne pouvons pour l’instant rien apporter, ou si peu, nous ne pouvons que lancer un appel désespéré, qui est celui de vivre et se référer autant que possible à la culture et à la vision du monde de leurs origines, de leur terre ancestrale, et que l’on n’a pas besoin de leur enseigner.

Tant que vous vous réclameriez nègres, évoluez et vivez en dignes nègres.

Et que le Tout Puissant vous bénisse !

Abidjan, le 31 juillet 2024

Ministre Kobena I. ANAKY

Président du MFA

