Soumaïla Koly : héritier d’un légendaire polyvalent

Musicien, écrivain et cinéaste. Artiste multi-facette, Sunjata de son vrai nom Soumaïla Koly est un artiste multi-facette. Titulaire d’un DESS direction artistique de projets culturels de l’Université Paul Valéry de Montpellier, il est diplômé de l’IUP métiers des arts et de la culture de l’Université de Nîmes Vauban avec le titre d’Ingénieur-maitre.

Il a étudié le management et l’entrepreneuriat technologique à Stanford University, Harvard University, Polytechnique Paris et au Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Depuis 1997, il a réalisé 3 albums de hip-hop Avec IAM, MC Solaar et le groupe américain The Roots, il s’est produit sur les plus grandes scènes de l’Hexagone. Sunjata a produit 3 titres sur l’album Révolution tranquille de Jella et fait des apparitions sur les compilations. Après une apparition dans le long-métrage La vie platinée de Claude Cadiou (TFI), sa carrière de réalisateur de cinéma démarre en 2000 avec le court-métrage C’est c’qu’on vit suivi en 2002 par Gaou (court-métrage) et par Capoeïra Gerais (2003). Identités (90 min.).



En 2005, il participe à la rédaction du Livre blanc de la politique culturelle du département de l’Hérault et en 2007, il co-écrit le recueil de nouvelles Kaziriinda (éditions du filao) avec la comédienne malienne Natou Thiam. En 2009, Il sort son premier roman de fiction Kalashnikov blues aux éditions Vents d’ailleurs.



Depuis 2004, il est délégué général des Rencontres cinématographiques Quilombo qui ont lieu chaque année en avril à Montpellier. Rencontres Documentaires Combats et Liberté qui auront dans tout le département de l’Hérault autour du thème des Luttes Sociales.

