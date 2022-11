Le calendrier kamit dit africain

Par l’invention de ce calendrier, les Kamits avaient, de même

dès la protohistoire, fait entrer dans la vie quotidienne le fait que l’univers, la mécanique céleste, donc le monde par excellence, est gouverné par l’harmonie du nombre pur, ramené au temps mathématique dont parle Platon, qui développe cette même idée de la toute puissance du nombre.

Il n’empêche que les idéologues pilleurs criminels occidentaux attribueront cette innovation à Pythagore ou à Platon en faisant semblant d’ignorer l’arrière plan Kamit appelé aujourd’hui abusivement égyptien. (Mdf)

Lire ….Cheikh Anta diop Civilisation ou Barbarie.

Les KAmits (Africains) inventeurs du calendrier, qui aujourd’hui règle notre vie. Initiateurs de l’année de 365 jours

365 = 12 mois de 30 jours plus les 5 jours épagomènes correspond à la naissance de quelques divinités : OSIRIS, ISIS, HORUS, SETH, NEPHTYS.



Une Année était divisée en 3 saisons de 4 mois

Un mois = 3 semaines de 10 jours n’ont chevauché sur les autres mois.

Un jour = 24 heures

Dès 4236 les Kamites avant l´invention de Jesus Christ , ils étaient à l’origine d’un autre calendrier astronomique qui est fondé sur le retard d’un quart de jour par an du calendrier civil, l’accumulation du retard au bout de 4 ans était égal a un jour.

Les KAmits n’ajoutaient pas un jour tous les 4 ans comme nous le faisons actuellement, (année bissextile) des pilleurs criminels Occidentaux-Orients, mais, les kamites établissaient et continuent d´établire ce changement qui depuis tous les 1460 ans et avaient su déterminer le temps écoulé entre deux leviers héliatique de Sirius A et B.

« l’étoile fixe la plus brillante du ciel dans la constellation du grand chien »



On désigne ainsi l’apparition simultanée de Sirius et du soleil sous la latitude de Memphis

« Pour arriver à un tel niveau il a fallut des milliers d’années d’observation »…

Et affirmer que les KAmits (Africains) connaissaient l’année Bissextile.

En 47 avant l’invention de Jésus-Christ par des individus se faisant appeler catholiques, César envahit la vallée du Nil NuBie-KeMet et y instaure le calendrier falsifié actuel (année bissextile tous les 4 ans). Donc jusqu’à nos jours…

Par contre avec le calendrier sidéral KAmite, qui pourrait bien être remis en vigueur, pour toute l’humanité.

En tout cas KeMet-(afrique) dispose d’une échelle de chronologie absolue avant l’ère de la fabrication des religions esclavagistes chrétienne et musulmane.

Ils ont inventé aussi d’autres calendriers, comme celui qui reposait

sur les lunaisons et servant à fixer les fêtes KAmites.

Certains prétendus chercheurs occidentaux-orients historien ou égyptologue

pilleurs criminels occidentaux-orientaux voudraient laisser à penser que

l’invention du calendrier daterait de 2778 av J-C au lieu de 4236 av J-C.

Nous savons qu’il n’en est rien car …il a été retrouvé une tablette en ivoire dans une tombe de la première dynastie KAmite (africaine) (3300 av J-C)

Comment expliquer alors leurs Odieux Mensonges ?

En tout cas… à Abydos, sur laquelle Sirius est saluée comme l’étoile qui ouvre

la nouvelle année et qui apporte l’inondation, ce qui démontre la présence antérieure d’un calendrier sidéral établi par nos valeureux ancêtres Kamites dans la vallée du Nil NuBie-KeMet.

La date de 4236 avant l’invention de J-C par les les pilleurs criminels occidentaux-orients permet aussi en même temps d’établir la chronologie des

90 rois KAmits (africains) qui ont précédé Sésostris III. Et les voilà démasqués !

Source : one-kemet.com