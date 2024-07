Côte d’Ivoire : Union sacrée entre Ebony et humoristes.

Le match de gala entre les Ebony et les humoristes de Côte d’Ivoire a marqué l’ouverture du tournoi APF de Cocody. Un tournoi de football pour les vacances qui regroupe les jeunes de 7 à 18ans de toutes les communes du District d’Abidjan.

Les humoristes, Le Magnific, Adama Dahico et autres croyaient faire d’une bouchée l’équipe du Cercle Des Ebony Constituée pour l’occasion. Les semaines précédent la rencontre, les humoristes y sont allés de leurs exubérances. Des scores fleuves de 5-0 ou 6-0 étaient annoncés.

Sur le terrain ce fut un tout autre décors.

Les meilleurs journalistes de Côte d’Ivoire sont entrés sur le stade , avec élégance, au son de l’hymne des Ebony. Une musique à leur gloire. Ils ont fait le tour du terrain avec cette belle musique entraînante. Une représentation qui a arraché des applaudissements du public du stade de la Sogefia près de la RTI Cocody.

Durant le match, les Ebony ont opposé une vive résistance aux humoristes. Ils se sont néanmoins inclinés sur le score serré d’un but à zero( 1-0). Mais l’événement qui a donné un plus grand sens à cette rencontre a été la signature, verbale pour l’instant, d’un accord de partenariat entre le Cercle Des Ebony et les humoristes de Côte d’Ivoire. Désormais, les Ebony, les meilleurs journalistes de Côte d’Ivoire, seront aux côtés des humoristes de Côte d’Ivoire dans leurs activités officielles. Les humoristes feront pareil pour les Ebony. Une union sacrée est ainsi née entre les Ebony et les humoristes. Grâce au football.

