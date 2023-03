Ils déconstruisent les mythes sur l’histoire de l’humanité : l’anthropologue David Graeber, décédé en 2020, et l’archéologue David Wengrow sont les auteurs de “Au commencement était…” (Les Liens qui Libèrent, 2021). Ce deuxième est notre invité. Professeur à l’Institut d’archéologie de l’University College de Londres (UCL), il s’est penché sur l’origine de l’écriture, l’art antique, les sociétés néolithiques, l’émergence des premiers États en Égypte et en Mésopotamie… Non pas une pierre de plus à l’édifice, mais un travail de déconstruction des thèses véhiculées par les bestsellers d’auteurs comme Yuval Noah Harari, Francis Fukuyama ou encore Jared Diamond, comme le dit David Wengrow : “plutôt que de construire sur ces thèses là, nous avons voulu enlever les fondations”.

